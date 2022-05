Nostalgia: la nostra intervista, al Festival di Cannes, a Pierfrancesco Favino e Mario Martone

News Cinema

Mario Martone e Pierfrancesco Favino hanno accompagnato al Festival di Cannes Nostalgia, che è stato presentato in concorso. Noi li abbiamo incontrati sulla terrazza di un hotel sulla Croisette e con loro abbiamo parlato di ricordi di gioventù, amicizie e storie che ti entrano dentro.

L'ultimo film di Mario Martone, intitolato Nostalgia e in sala dal 25 maggio, è fra i titoli del Concorso del settantacinquesimo Festival di Cannes. Protagonista è Pierfrancesco Favino, che non tornava sulla Croisette dal 2019, anno in cu ha accompagnato Il Traditore di Marco Bellocchio.

Nostalgia è tratto dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea ed è la cronaca di un ritorno a casa: quello di Felice Lasco, che dopo decenni di assenza ritrova Napoli, o meglio il Rione Sanità dov'è nato e cresciuto. Felice nasconde un segreto che riguarda la sua adolescenza e pian piano il passato bussa alla sua porta, facendogli provare nuovamente un fortissimo senso di appartenenza.