Non-Stop: la spiegazione del finale del film con Liam Neeson

News Cinema

Il film Non-Stop con Liam Neeson è un buon thriller claustrofobico ambientato interamente in un aereo in volo con buoni capovolgimenti di trama. Ma forse un aiuto per spiegarne gli snodi può servire.

Uscito in sala nel 2014, Non-Stop è il secondo di quattro film d'azione diretti da Jaume Collet-Serra che hanno Liam Neeson nel ruolo di protagonista. Nel 2011 c'era stato Unknown al cui avevano fatto seguito nel 2015 Run All Night e nel 2018 L'uomo sul treno. Così come quest'ultimo titolo, anche Non-Stop si classifica come un thriller claustrofobico essendo ambientato interamente in un unico ambiente chiuso. Neeson interpreta un Air Marshal, un agente federale in borghese il cui compito è garantire la sicurezza dei passeggeri sui voli delle compagnie aeree statunitensi. Quando vediamo il suo personaggio all'inizio del film, senza scendere in troppi dettagli ci viene mostrato subito che è in complicato periodo della sua vita, probabilmente con la famiglia, e che ha un problema con l'alcol. Sappiamo dunque che ci sono preoccupazioni che lo assillano e questo non agevola lo svolgimento del suo lavoro, di cui verremo a conoscenza di lì a poco. È sufficiente una breve scena però per dirci che possiamo avere fiducia in lui, quella in cui raccoglie l'orsacchiotto della bambina che viaggia da sola e glielo porge rassicurandola. Da quel momento in poi, qualunque cosa accada, siamo con lui.

Non-Stop: lo svolgimento: a carte scoperte sul tavolo

Gli autori della sceneggiatura sono bravi a rendere intricata l'individuazione del colpevole, pur riuscendo a mantenere uno svolgimento verosimile nelle azioni e reazioni dei personaggi. Il comandante dell'aereo esegue gli ordini che arrivano dalla TSA (l'agenzia governativa che si occupa della sicurezza dei trasporti a cui rispondono gli agenti in volo) e ritira arma e distintivo di Bill. Quest'ultimo però non può arrendersi, a maggior ragione quando il comandante gli dice che il corrente bancario usato dai criminali è intestato a lui stesso. Impossessandosi dell'arma e del distintivo del suo defunto collega, prosegue la ricerca del misterioso passeggero che lo tiene in scacco, stavolta a carte scoperte. Insieme all'assistente di volo Nancy, fa accendere le luci e si presenta di fronte a tutti i passeggeri con l'intenzione di far uscire allo scoperto il colpevole. La costruzione della trama lo fa girare a vuoto per un po', i sospetti sui passeggeri ricorrenti decadono perché nessuno di loro sembra essere la mente dietro il piano criminale e agli occhi di tutti l'unico folle, sembra soltanto lui.

Non-Stop: la spiegazione del finale del film