Non solo Peter Pan & Wendy - I remake live action Disney ufficialmente in produzione

Con l'arrivo di Peter Pan & Wendy su Disney+, proviamo a fare chiarezza sui numerosi remake live action annunciati, selezionando solamente quelli entrati ufficialmente in produzione. Ecco dunque l'elenco completo dei progetti in arrivo.

Dopo mesi di attesa - alimentati da trailer, foto e clip promozionali - Peter Pan & Wendy è finalmente disponibile da oggi - 28 aprile - nel catalogo Disney+. Accolto da polemiche per alcune scelte di casting - in particolare per i ruoli di Peter Pan, Alexander Molony, e Campanellino, Yara Shahidi - il remake del 14° classico Disney è pronto a riportare gli spettatori sull'Isola che non c'è, dove le critiche non possono raggiungere - né intaccare - il desiderio di libertà dei due giovani protagonisti. Peter Pan & Wendy - che, come si evince dal titolo scelto, è una nuova rivisitazione della storia più che un adattamento fedele - non è però l'unico remake in arrivo nei prossimi anni. Cerchiamo quindi di fare il punto nel complesso panorama di rumor, anticipazioni ed indiscrezioni, selezionando solamente i titoli già entrati in produzione, o di cui sono state già annunciate importanti novità.

Remake live action Disney - L'elenco dei titoli in arrivo

Il primo remake da menzionare è sicuramente La Sirenetta, atteso a cinema fra meno di un mese. Il remake del 28° classico Disney condivide in parte lo stesso destino di Peter Pan & Wendy - è stato accolto da critiche razziste per la scelta della sua protagonista, Halle Bailey - ed è pronto a conquistare il pubblico con la sua irresistibile villain, la Ursula di Melissa McCarthy. Con le canzoni "rivedute e corrette" di Alan Menken e Lin-Manuel Miranda ed un cast composto da talenti emergenti e grandi star - in cui spicca la presenza di Javier Bardem e dei doppiatori Daveed Diggs, Jacob Tremblay ed Awkwafina - il lungometraggio è pronto ad accapararsi il primo posto al box office, diventando - quasi sicuramente - uno dei migliori incassi della stagione.

Il remake del primo classico d'animazione della Disney - targato 1938 - porta sulle spalle una pesante eredità ed è pronto a consegnare al pubblico una versione "contemporanea" di Biancaneve - interpretata dalla giovane star di West Side Story e del prequel di Hunger Games, La ballata dell'usignolo e del serpente, Rachel Zagler. Al suo fianco, nei panni di una bellissima e crudele matrigna, la Regina Grimilde, troviamo Gal "Wonder Woman" Gadot. Non pervenuti o abbastanza dimenticabili i nomi degli altri membri del cast - compresi i sette nani, spariti persino dal titolo del film. Dopo Elle Fanning (Aurora), Lily James (Cenerentola), Emma Watson (Belle), Naomi Scott (Jasmine), Liu Yifei (Mulan) ed Halle Bailey (Ariel), Rachel Zegler è quindi pronta a rubare - letteralmente - la scena nei panni di una principessa Disney. Appuntamento dunque al 22 marzo 2024, data prevista di uscita della pellicola.

Dopo due remake in senso stretto - anche se con le dovute modifiche del caso - passiamo invece ad una storia inedita, Mufasa: The Lion King, prequel del 32° classico Disney e, di conseguenza, del remake in live action del 2019. Un breve filmato del progetto è stato già diffuso e la pellicola dovrebbe approdare nelle sale il 5 luglio 2024. La trama seguirà l'ascesa di Mufasa al trono, raccontata dal punto di vista di Rafiki, Timon e Pumba. Alla regia troviamo Barry Jenkins (Moonlight, Se la strada potesse parlare) mentre nel cast vocale figurano Seth Rogen (Pumba), Billy Eichner (Timon), Kelvin Harrison Jr. (Scar), Aaron Pierre (Mufasa) e John Kani (Rafiki), già volto del MCU - è apparso brevemente nei panni di T'Chaka, re del Wakanda e padre di T'Challa\Black Panther.

Lilo & Stich è entrato ufficialmente in fase di sviluppo solamente qualche mese fa, ma già si conoscono molti dettagli del progetto. Ideato in esclusiva per Disney+ - dove sarà rilasciato in una data da definirsi - verrà realizzato con l'ausilio della CGI e con un budget di circa 60 milioni - lo stesso stanziato per il remake di Lilli e il vagabondo. L'adattamento del 42° classico Disney ha già trovato gran parte del suo cast - Maia Kealoha (Lilo), Sydney Elizabeth Agudong (Nani), Kaipot Dudoit (David Kawena), Courtney B. Vance (l'agente Bubbles), Zach Galifianakis e Billy Magnussen, in due ruoli ancora sconosciuti - e il suo regista, Dean Fleicher Camp, già dietro la macchina da presa di Marcell the Shell. La sceneggiatura sarà invece a cura di Chris Kekaniokalani Bright e, a giudicare dai membri del cast, potrebbe essere un remake abbastanza fedele all'originale.

Gli ultimi due remake di cui sono stati rivelati alcuni piccoli dettagli sono poi Gli aristogatti ed Oceania, adattamenti rispettivamente del 20° e del 56° classico Disney. Gli aristogatti - realizzato per Disney+ - sarà diretto dal musicista Questlove - il cui coinvolgimento è stato annunciato qualche settimana fa - e sarà scritto da Will Gluck e Keith Bunin - già autore di Onward - Oltre la magia. La realizzazione del remake di Oceania è stata invece ufficializzata da Dwayne " The Rock" Johnson, che vestirà i panni di Maui - già doppiato nella versione animata - e sarà attivamente coinvolto come produttore. Non è al momento chiaro se il lungometraggio otterrà una distribuzione cinematografica o se verrà rilasciato in streaming su Disney+.

I remake ancora "da definirsi"

Oltre ai titoli citati, è quasi certa la realizzazione del remake di Hercules, diretto da Guy Ritchie e prodotto dai fratelli Russo. Per quanto riguarda invece gli altri possibili adattamenti, numerosi rumor si sono susseguiti negli ultimi anni e i più insistenti danno per certa la produzione dei remake de Il gobbo di Notre Dame, Robin Hood, La principessa e il ranocchio e La spada della roccia, a cui si aggiungono alcuni sequel - i più gettonati sono quelli di Mulan, Crudelia ed Aladdin - e di vari spin-off, come quello su Campanellino. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti.