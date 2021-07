News Cinema

Non solo Marvel per la Walt Disney Company: in arrivo nei prossimi mesi animazione classica e grandi blockbuster

Mauro Donzelli di 20 luglio 2021 14

Black Widow è già in sala, dove ha ottenuto ottimi incassi, mentre la Walt Disney a Ciné - Giornate di Cinema di Riccione 2021 ha presentato i titoli dei prossimi mesi, all'insegna di una diversità di proposte.

Un listino variegato, quello presentato a Ciné da The Walt Disney Company Italia, proprio mentre Black Widow sta ottenendo un risultato in sala più che confortante. Davide Romani, Marketing Director Studio and Integrated Marketing, ci parla della ripartenza, dei blockbuster della Marvel come l'attesissimo Eternals, ma anche dei film d'autore della Searchlight Pictures come The French Dispatch, e dell'animazione tradizionale Disney di Encanto.