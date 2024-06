Non solo Lanthimos: la Greek Weird Wave arriva al cinema coi film di Athina Rachel Tsangari

News Cinema

Arrivano nelle sale italiane Attenberg e Chevalier, due film di una delle principali esponenti della New Wave del cinema greco. Ecco trame e trailer dei due film.

Lo scorso anno è stata la volta di autori come Babis Makridis e Argyris Papadimitropoulos. Quest'anno Trent Film, nel contesto dela rassegna Greek Weird Wave riporta al cinema la New Wave del cinema greco contemporaneo con due film di Athina Rachel Tsangari: Attenberg e Chevalier.

Attenberg fu presentato in concorso al Festival di Venezia del 2010, dove Ariane Labed, protagonista del film, vinse la Coppa Volpi come miglior attrice che gli venne attribuita da una giuria presieduta da Quentin Tarantino. Nel cast di Attenberg spicca anche la presenza di Yorgos Lanthimos, qui alla sua unica prova da attore di tutta la sua carriera, in omaggio a Tsangari, che fu produttrice del suo primo film, Kinetta, e anche del successivo Dogtooth.

Ecco la trama ufficiale di Attenberg:

Marina, 23 anni, cresce con il padre architetto in una città industriale in riva al mare. Trovando la specie umana strana e repellente, mantiene le distanze e sceglie invece di osservarlo attraverso le canzoni dei Suicide, i documentari sui mammiferi di Sir David Attenborough e le lezioni di educazione sessuale che riceve dalla sua unica amica, Bella.

Uno sconosciuto arriva in città e la sfida a un duello a biliardino, sul suo stesso tavolo. Suo padre nel frattempo si prepara alla sua uscita dal XX secolo, che considera “sopravvalutato”. Presa tra queste due figure maschili e la sua fidata Bella, Marina indaga sul meraviglioso mistero della fauna umana.

“Ho fatto un film su quattro persone che si trovano nello stesso posto per un breve periodo”, ha dichiarato la regista Athina Rachel Tsangari. Tre persone che diventano quattro e poi due. Tre, ovviamente, è il numero perfetto in ogni relazione”.

Questo è il trailer di Attenberg, che sarà al cinema dal 13 giugno.





La settimana successiva, dal 20 giugno, arriverà invece nelle sale il successivo Chevalier, che fu il candidato greco all'Oscar del 2015 e che nasce da una sceneggiatura di Efthymis Filippou, lo stesso che ha scritto i film di Lanthimos da Dogtooth al Sacrificio del cervo sacro, e che è tornato a lavorare con lui nel Kinds of Kindness attualmente al cinema.

Chevalier è ambientato su uno yacht ormeggiato nel mezzo del Mar Egeo, in cui sei amici (o presunti tali) si sfidano in contest sempre più assurdi e senza esclusione di colpi per stabilire chi sia "il migliore" tra di loro. Una satira pungente e acuta che esplora i complessi dinamismi delle relazioni maschili, riflettendo sulle vulnerabilità e sulle vanità della natura umana con snodi narrativi originali e spesso esilaranti.

Ecco trailer e trama ufficiali di Chevalier:



Chevalier: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Nel mezzo del mar Egeo, sei uomini di ritorno da una battuta di pesca su uno yacht di lusso decidono di intraprendere un gioco. In una gara di continui paragoni senza regole e senza limiti, gli amici iniziano a giudicarsi su una serie di abilità e caratteristiche per eleggere infine il migliore tra loro. Così si interrogano su ricette o sui valori del colesterolo, si danno voti su come camminano, come si vestono, come dormono, si mettono alla prova nel canto, nelle immersioni subacquee, fino a giudicare le prestazioni fisiche più personali. Alla fine del gioco e del viaggio, il migliore si potrà aggiudicare l'anello della vittoria, lo “Chevalier”.