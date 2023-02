News Cinema

Non morirò di fame: in esclusiva una clip del film di Umberto Spinazzola sullo spreco alimentare

Uno chef in crisi che recupera l'amore per la cucina nel recupero alimentare è al centro di Non morirò di fame di Umberto Spinazzola con Michele di Mauro e Jerzy Stuhr in uscita nelle sale per La Sarraz Pictures il 2 febbraio.