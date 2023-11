Noir in Festival 2023: nel poster ufficiale di Manuele Fior la Milano da cartolina e quella del futuro coesistono

News Cinema

Si svolgerà a Milano dal 1 al 7 dicembre, la 33esima edizione del Noir in Festival, diretto da Giorgio Gosetti, Marina Fabbri e Gianni Canova (delegato IULM) e fra pochi giorni conosceremo il programma. Intanto, però, possiamo mostrarvi il manifesto di quest'anno, che è opera del fumettista e illustratore Manuele Fior.

Chi è Manuele Fior

Manuele Fior è legato al Noir in Festival perché a lui dobbiamo le recenti copertine dei romanzi, editi da La nave di Teseo, di Giorgio Scerbanenco, e Scerbanenco dà il nome a un premio che la manifestazione dedicata alla letteratura e al cinema noir assegna al miglior romanzo (noir) dell'anno.

Manuele Fior ha pubblicato di recente le graphic novel Celestia e Hypericon e, nel corso della sua carriera, ha collaborato con i più importanti nomi dell'editoria italiana e internazionale: Coconino Press, Oblomov, La Repubblica, La Stampa, Internazionale, Einaudi, Feltrinelli, Mondadori, La nave di Teseo, Dargaud, Futuropolis, L'école des loisirs, Gallimard, Le Monde, The New Yorker, Dark Horse. I suoi lavori sono stati premiati con alcuni tra i massimi riconoscimenti del settore: il Fauve d'or al festival di Angoulême, il Micheluzzi Award del Napoli Comicon, il Gran Guinigi e il Yellow Kid di Lucca Comics & Games e l’Inkpot award al San Diego Comic-Con.

Il manifesto del Noir in Festival 2023

E veniamo al manifesto ufficiale del Noir in Festival 2023, che ritrae una Piazza Duomo silenziosa e notturna. L'unica figura umana visibile è un uomo con un trench che potrebbe essere un detective, ma anche un assassino. Dietro al Duomo si vedono edifici contemporanei: grattacieli con le finestre illuminate. Il colore dominante è l’azzurro, che avvolge la scena rappresentata in un'atmosfera onirica e che ricorda, per dirla con i direttori del Noir, l'universo cyberpunk di Ghost in the Shell. Marina Fabbri e Giorgio Gosetti hanno infatti dichiarato:

L'essenza del genere noir è quella di rimescolare le carte in tavola, rifuggire lo status quo, evadere dalle consuetudini. E quale modo migliore di rappresentare la sua anima più moderna se non giocare sul contrasto che Manuele Fior, potentemente, rappresenta nell'immagine di quest’anno? La Milano del Duomo, quella da cartolina che tutti conosciamo, si scontra con la Milano del futuro, un groviglio di grattacieli luminescenti che rappresenta la finanza, il virtuale, le intelligenze artificiali. Da questo attrito tra vecchio e nuovo nascono non rovine ma dubbio, curiosità, dibattito e conoscenza. Questo è esattamente lo spirito che anima l'edizione 2023 e ringraziamo Manuele per averlo affrescato in modo così preciso e appassionato.

La conferenza stampa del Noir in Festival 2023 è fissata per martedì 21 novembre alle 10 a Milano, a Palazzo Marino. In attesa di scoprire chi ci sarà e di cosa si parlerà la prima settimana di dicembre, ricordiamo che il riconoscimento letterario Raymond Chandler Award andrà a Daniel Pennac, al quale sarà dedicata la prima giornata.