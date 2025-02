Noi e Loro: in anteprima esclusiva una clip del film con Vincent Lindon, Coppa Volpi a Venezia

News Cinema

Un padre vedovo e due figli molto diversi, uno dei quali sempre più vicino all'estrema destra. Una storia di paternità complessa e piena d'amore con Vincent Lindon, Noi e loro arriva nelle sale il 27 febbraio con I Wonder Pictures dopo essere stato presentato a Venezia. Vi presentiamo in esclusiva una clip del film.

Ormai è un'icona del cinema europeo, uno dei grandi interpreti capaci di dare spessore, umanità e carisma ai personaggi che interpreta, variando con frequenza. Vincent Lindon lo conferma in pieno in Noi e loro di Muriel e Delphine Coulin, per il quale ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore a Venezia. In uscita il 27 febbraio per I Wonder Pictures, vede come protagonisti, al fianco di Lindon, Stefan Crepon e Benjamin Voisin nei panni dei due figli del protagonista, un padre vedovo. Due caratteri molto diversi, uno pronto a superare i confini di una condizione sociale proletaria e provinciale, l'altro attratto sempre più da un gruppo di estremisti di destra, violenti e razzisti.