Noi anni luce: Biancaneve entra negli Avengers in una clip in anteprima esclusiva del film

Arriva al cinema il 27 luglio Noi anni luce, il teen movie diretto da Tiziano Russo, che racconta la storia di Elsa e di Edo, interpretati da Carolina Sala e Rocco Fasano. Vi mostriamo il loro primo incontro in una clip in anteprima esclusiva del film.

Cosa direbbero i sette nani se sapessero che la loro adorata Biancaneve, invece di vivere felice e contenta con il principe azzurro, è entrata negli Avengers? Probabilmente sarebbero contenti per lei, perché un pizzico di avventura nella vita non guasta mai. Questa variante della classica fiaba europea, che nessuno ha mai sentito prima, la racconta a un gruppo di bambini un ragazzo di nome Edo. Succede in una clip di Noi anni luce che vi facciamo vedere in anteprima esclusiva. Se conoscete la trama del film, vi accorgerete che la scena si svolge nel reparto di ematologia di un ospedale e che tanto i piccoli quanto il giovane sono dei malati. Da lontano li osserva una ragazza dai riccioli biondi di nome Elsa, che poi è Carolina Sala, mentre Edo ha il volto di Rocco Fasano, che qualcuno ha conosciuto in Skam Italia e in Non uccidere di Andrea De Sica. Il film appartiene a un genere molto in voga: che potremmo chiamare dramma adolescenziale (teen drama) con malattia. I nostri cugini americani parlerebbero anche di cancer movie, perché i protagonisti sono affetti da un tumore del sangue.

Noi anni luce arriverà nelle sale italiane il 27 luglio distribuito da Notorious Pictures, ma chi andrà al Giffoni Film Festival 2023 potrà vederlo in anteprima il 23. Il film prende ispirazione da Matching Jack, di una certa Nadia Tass. La regia di Noi Anni Luce è di Tiziano Russo, che ha da poco concluso le riprese dei dieci episodi della quinta stagione proprio di Skam Italia. Precedentemente ha diretto videoclip, spot pubblicitari, cortometraggi e documentari, fra cui La rivoluzione sta arrivando, che racconta la lavorazione dell'ultimo disco dei Negramaro. Nel film recitano anche Caterina Guzzanti, che interpreta la mamma di Elsa, e Fabio Troiano, che invece fa la parte del padre. Elsa andrà a cercarlo pur non avendolo mai conosciuto, nella speranza di trovare un donatore di midollo.



Noi anni luce: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Abbiamo detto che Elsa ha il volto di Carolina Sala, che secondo noi è un'attrice di cui sentiremo ancora parlare. L'abbiamo vista, lo scorso anno, in Vetro di Domenico Croce, in cui era una ragazza che viveva confinata nella sua cameretta. La sua performance ci ha piacevolmente sorpresi e quindi ci fa piacere ritrovarla in Noi anni luce.

La clip in anteprima esclusiva di Noi Anni Luce