Ninjababy arriva al cinema: video intervista alla regista, la norvegese Yngvild Sve Flikke

Debutta nei cinema italiani il 13 ottobre sotto il segno della Tucker Film questa irriverente e vitalissima commedia divenuta un piccolo cult internazionale, e premiata come "Miglior commedia" agli European Film Awards. Ecco la nostra intervista video alla sua regista e sceneggiatrice.

Ha vinto una menzione speciale nella sezione Generation 14plus alla Berlinale del 2021, poi il premio del pubblico al South by Southwest di Austin, e poi anche l'EFA come miglior commedia europea. Qui da noi è stato presentato con grande successo a Giffoni e in patria (la Norvegia) ha ottenuto undici nomination ai premi Amanda (i David locali), vincendo quello per la miglior attrice (andato a Kristine Kujath Thorp), il miglior attore non protagonista (Nader Khademi), la miglior sceneggiatura e la miglior regia. E proprio con la regista, Yngvild Sve Flikke, abbiamo parlato pochi giorni fa di Ninjababy, di come è nato, del suo tono sospeso tra commedia e dramma, e dei suoi temi principali.

Ninjababy racconta con irriverente vitalità la storia di una 23enne indolente e indecisa sul suo futuro che scopre improvvisamente di essere incinta, e non da poco, e che quindi non può nemmeno considerare l'opzione dell'aborto. Il film arriva nei cinema italiani il 13 ottobre distribuito da Tucker Film. Ecco la nostra video intervista alla sua regista e co-sceneggiatrice.

Ninjababy: video intervista alla regista e co-sceneggiatrice Yngvild Sve Flikke

Ninjababy: La nostra intervista esclusiva alla regista del film Yngvild Sve Flikke - HD

Il trailer, la trama e il poster ufficiali di Ninjababy

Astronauta? Guardia forestale? Assaggiatrice di birra? Fumettista? Rakel, 23 anni, deve ancora decidere cosa farà da grande, ma intanto scopre di aspettare un bambino. Totalmente inatteso. Totalmente indesiderato. A lei non interessa capire chi sia il padre: a lei interessa capire come gestire la bomba atomica appena piovuta sulla sua vita. Rakel, del resto, non scopre semplicemente di aspettare un bambino: scopre di aspettarlo… già da sei mesi!