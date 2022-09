Nightmare Before Christmas, il regista aperto a cortometraggi sui personaggi

News Cinema

Henry Selick, regista di Nightmare Before Christmas e Coraline, tra poco su Netflix con Wendell & Wild, si dice aperto a cortometraggi basati sul mondo di Jack Skellington.

Vi abbiamo già parlato del grande ritorno di Henry Selick alla regia di un film in stop-motion, Wendell & Wild, scritto e prodotto con Jordan Peele, in arrivo per Halloween in streaming su Netflix. Chiacchierando con Collider, il veterano regista di Coraline e Nightmare Before Christmas è tornato sull'argomento sequel di quest'ultimo, e ha aggiunto che sarebbe aperto a tornare nel mondo partorito dalla fantasia del suo amico Tim Burton. Leggi anche Nightmare Before Christmas: il sequel non si farà, lo dice Danny Elfman

Henry Selick aperto a cortometraggi dedicati a Nightmare Before Christmas

Il genio visionario di Henry Selick manca dal mondo dei lungometraggi animati da tanto tempo: per fortuna la lunga pausa sta per terminare, perché il regista di Nightmare Before Christmas e Coraline ha diretto Wendell & Wild, scritto insieme al Jordan Peele di Scappa - Get Out. Il lungometraggio sarà in streaming su Netflix in tempo per Halloween. Il lavoro è stato presentato al Toronto Film Festival, e a Selick è stato domandato se un ventilato sequel di Nightmare Before Christmas, basato sul grandioso mondo ideato da Tim Burton, si fosse mai avvicinato a diventare realtà.

Si è parlato di un sequel diverse volte, dicevano sempre: "Ma lo dobbiamo fare in CGI". E la conversazione per me finiva lì. E finivia lì pure per Tim. [...] L'idea di un cortometraggio invece non è mai stata tirata fuori... secondo me Tim potrebbe essere disponibile a un corto. [...] Ci vuole un approccio molto fresco e diverso per giustificare un sequel, però un corto ha senso. [...] Un corto per esempio su Zero [il cane di Jack, ndr], col suo punto di vista sul mondo, in un giorno della sua vita... Secondo me sarebbe un'idea favolosa. E fattibile. Scommetto che Tim sarebbe d'accordo.