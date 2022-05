Nightmare Before Christmas: il sequel non si farà, lo dice Danny Elfman

News Cinema

Sembra proprio che il film d'animazione in stop motion Nightmare Before Christmas non avrà un seguito. A rivelarlo è il compositore Danny Elfman, che ha parlato con Tim Burton.

Nightmare Before Christmas avrà un sequel? Sembra proprio di no, il che ci intristisce parecchio. Avevamo sperato che il film d'animazione in stop motion prodotto e ideato da Tim Burton avrebbe avuto un numero 2 quando vi avevamo annunciato che l'autrice Shea Earnshaw era stata incaricata dalla Disney Publishing di scrivere un romanzo che si concentrasse sul personaggio di Sally, la timida bambola di pezza imbottita di foglie secche e innamorata del protagonista Jack. Oggi invece le nostre illusioni naufragano a causa del compositore Danny Elfman, che dice che un seguito non si farà. Né ora né mai.

Danny Elfman, che per Nightmare Before Christmas ha scritto canzoni memorabili ("This is Halloween", "What's This?", "Kidnap The Sandy Claws") ha spiegato che proprio Tim Burton ha deciso che la storia di Jack Skeletron non necessita di ulteriori evoluzioni. Tuttavia negli ultimi anni si è parlato di un seguito, e a un certo punto la Disney voleva realizzare un film d'animazione digitale, cosa a cui Burton si è fermamente opposto, anche se l'operazione gli avrebbe fatto intascare una montagna di dollari. Nel 2004 è uscito un videogioco spin off e a luglio arriverà il libro di cui sopra, che si intitola "Long Live the Pumpkin Queen" e che, ahinoi, non diventerà un film.

La dichiarazione di Danny Elfman

Torniamo a Danny Elfman. Ecco cosa ha dichiarato in un'intervista dopo aver detto che Tim Burton non vuole dedicarsi a Nightmare Before Christmas 2:

Ma sapete, non rimarrei scioccato se Tim Burton tornasse con… se avesse una nuova e bella idea, di certo lavorerei insieme a lui. Ma non ha mai dimostrato interesse per la cosa. Credo che abbia sempre considerato il film come una cosa immacolata e cercare di realizzare un seguito non gli è mai sembrata una buona idea. Ma non parlerò per Tim. E’ il suo universo.

Danny Elfman ha composto la colonna sonora di quasi tutti i film di Tim Burton, oltre che di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e degli Spider-Man di Sam Raimi. Regista e musicista hanno deciso di unire le forze anche per la serie Wednesday, uno spin off de La Famiglia Addams incentrato sul personaggio di Mercoledì. Conoscendo dunque Burton così da vicino, Elfman è una fonte attendibile. Non ci resta quindi che sperare in un miracolo.

Uscito nel 1993 e diretto da Henry Selick, Nightmare Before Christmas è pian piano diventato un fenomeno di culto e resta tuttora uno dei più fulgidi e poetici film d'animazione di sempre.