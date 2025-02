Night of the Zoopocalypse: da un'idea di Clive Barker, il teaser trailer del film d'animazione

News Cinema

Uscirà nei cinema americani e successivamente in quelli inglesi, un film horror animato, nato dalla fervida mente di Clive Barker, che ne è anche produttore esecutivo. Si intitola Night of the Zoocalypse, è co-diretto da due animatori veterani come Ricardo Curtis (Gli Incredibili) e Rodrigo Perez-Castro (Il libro della vita), scritto da James Kee (A Christmas Horror Story) e prodotto da Steven Hoban. In originale, le voci appartengono a David Harbour, Scott Thompson, Paul Sun-Hyung Lee e Gabbi Kosmidis. A seguire il teaser trailer che ci presenta un personaggio, il lemure cinefilo Xavier.

Questo, invece, il teaser trailer ufficiale

Night of the Zoocalypse: la trama

Questa la trama ufficiale di Night of the Zoopocalypse: Quando si scatena il caos nello zoo, la giovane e intelligente lupa Gracie deve unire le forze con un Dan, un puma duro ma dal cuore tenero, per sopravvivere. Con una ciurma raffazzonata, che include Xavier, il lemure appassionato di cinema, Frida, l'impavida capibara e Poot, il più piccolo (ma più possente) ippopotamo pigmeo, questi improbabili eroi devono battere in astuzia un'orda di animali zombie e riconquistare la loro casa.