Niente di nuovo sul fronte occidentale: il trailer del film Netflix

Debutta in streaming il 28 ottobre su Netflix questo nuovo adattamento del celebre romanzo omonimo di Erich Maria Remarque. Ecco il trailer originale di Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Pubblicato nel 1929 da Erich Maria Remarque, "Niente di nuovo sul fronte occidentale" è un romanzo famosissimo e vendutissimo, che racconta l'esperienza di un soldato tedesco impegnato al fronte durante la Prima Guerra Mondiale.

Il cinema se ne interessò prestissimo: già nel 1930 il regista Lewis Milestone diresse un film molto bello intitolato All'ovest niente di nuovo, che vinse l'Oscar per il miglior film e per la miglior regia. Nel 1979 invece Delbert Mann ne realizzò un altro adattamento per la tv, e adesso, in questo 2022, è stato il regista e sceneggiatore tedesco Edward Berger a confrontarsi nuovamente con il romanzo di Remarque e il film di Milestone: e il suo Niente di nuovo sul fronte occidentale, che lo ha visto anche scrivere il copione assieme a Ian Stokell e Lesley Paterson, debutterà in streaming su Netflix il 28 ottobre.

Protagonista del film, nei panni del soldato Paul Bäumer, è Felix Kammerer, e nel cast ci sono anche Daniel Brühl, Albrecht Schuch, Moritz Klaus, Aaron Hilmer, Edin Hasanovic, Devid Strisow e Sebastian Hülk.

Questo è il trailer originale di Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Niente di nuovo sul fronte occidentale: il trailer del film

Niente di nuovo sul fronte occidentale racconta l'avvincente storia di un giovane soldato tedesco sul fronte occidentale durante la Prima guerra mondiale. Paul e i suoi compagni scoprono in prima persona come l'euforia iniziale della guerra si trasforma in disperazione e paura quando si trovano a lottare per le proprie vite e tra di loro nelle trincee. Il film del regista Edward Berger è tratto dal famoso bestseller omonimo di Erich Maria Remarque.