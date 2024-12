Nicole Kidman ha pensato, 31 film fa, di smettere di recitare per condurre vita agreste

News Cinema

A un certo punto della sua vita Nicole Kidman ha deciso di dare l'addio al cinema e alla tv. Per fortuna qualcuno è riuscito a convincerla a non farlo. Da allora l'attrice ci ha regalato una serie di straordinarie performance, l'ultima delle quali in Babygirl.

Forse non tutti sanno che c'è stato un tempo in cui Nicole Kidman pensava seriamente di smettere di recitare per fare la mamma e la moglie e vivere in campagna. Ebbene sì, persino una superstar come l'ex signora Cruise ha avuto la tentazione di dire basta, ma anche per lei "la mamma è sempre la mamma", e quindi non è andata in pensione perché la sua veneranda genitrice è riuscita a distoglierla dall'insano proposito. Correva l'anno 2008 e da allora l'attrice è apparsa in ben 31 film e in quasi una decina di serie tv, tra cui Big Little Lies, The Undoing, The Perfect Couple.

Quando Nicole Kidman voleva dire stop al cinema

Nel 2008 Nicole Kidman è diventata mamma di Sunday Rose, avuta dal marito Keith Urban sposato nel 2006. Sempre nel 2008 la coppia si è trasferita a Nashville. A quel punto l'attrice ha pensato che quasi quasi poteva dire addio ai set, alle passerelle e allo studio di copioni più o meno lunghi per dedicarsi alla sua nuova famiglia. A consigliare di non farlo, come già detto, è stata sua madre. Ecco cosa ha detto in proposito la diva a CBS News:

Quando è nata mia figlia, mi sono detta: "Credo che sia arrivato il momento di smettere. Vivevamo in una fattoria e mia madre mi ha suggerito: "Non smetterei del tutto. Ti conviene restare con un piede dentro". Le ho risposto: "No, no, basta, ho deciso", e lei: "Ascoltami, vai avanti, non dico che tu debba farlo con lo stesso ritmo di prima, ma io non smetterei completamente".

Nicole Kidman ha seguito il consiglio di sua madre e, tre anni dopo, ha ottenuto la sua terza candidatura all'Oscar grazie alla sua performance in Rabbit Hole. Sempre di sua mamma la Kidman ha detto:

Il consiglio arrivava da una donna che faceva parte di una generazione che non ha avuto le opportunità che ho avuto io e che lei in qualche modo ha creato per le sue figlie. Credo che da bambina mia madre abbia desiderato qualcosa di simile.

Il 30 gennaio, e quindi fra non molto, vedremo Nicole Kidman nel thriller erotico Babygirl, nel quale interpreta l'amministratrice delegata di un'importante azienda che perde la testa per un uomo più giovane (Harris Dickinson).