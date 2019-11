Nicolas Cage potrebbe interpretare Nicolas Cage in un film su Nicolas Cage

News Cinema

Non è il 1° aprile. È una notizia vera ed è il miglior progetto degli ultimi otto anni per l'attore.

Nicolas Cage potrebbe interpretare Nicolas Cage. La grottesca virata professionale presa dall'attore negli ultimi otto anni arriverebbe dunque a sublimazione con questo progetto. Tom Gormican e Kevin Etten hanno scritto una sceneggiatura intitolata The Unbearable Weight of Massive Talent (L'insopportabile peso dell'enorme talento) con la seguente trama:

Nicolas Cage è alla disperata ricerca di un ruolo nel nuovo film di Quentin Tarantino. Sta vivendo un periodo in cui c'è tensione tra lui e la sua figlia adolescente e di tanto in tanto parla con la versione degli anni 90 di se stesso che lo rimprova per aver fatto troppi film spazzatura e aver perso lo status di movie star. Cage è anche travolto dai debiti e, per rimettersi in sesto economicamente, accetta di fare presenza al compleanno di un miliardario messicano che è un suo fan. A questo punto la CIA contatta l'attore per informarlo che il miliardario in questione è un boss di un cartello della droga che ha fatto rapire la figlia di un candidato alla presidenza del Messico. Nic Cage viene dunque reclutato come agente infiltrato per carpire informazioni utili durante il party. La situazione si complica ulteriormente quando il miliardario fa arrivare a sorpresa la figlia e l'ex moglie dell'attore perché vuole invitarli a riconciliarsi.

Insomma, Nicolas Cage è stato contattato per intepretare se stesso. Alzi la mano chi di voi pagherebbe per vedere subito questo film. Noi qui le abbiamo entrambe puntate verso il soffitto. L'ultimo titolo che vedeva Cage in una grande produzione hollywoodiana è Ghost Rider - Spirito di vendetta del 2011. Successivamente, a parte gli apprezzati lavori da doppiatore in I Croods e Spider-Man: Un nuovo universo, l'attore è stato protagonista di quasi trenta film di serie B (quando non C) dimenticabili e certamente non degni della sua filomgrafia passata. Ciononostante continuiamo a volergli bene, per essersi affrancato dal suo pesante cognome vero Coppola (è nipote di Francis Ford) volendo dimostrare di farcela senza parentele influenti, per aver lavorato con i fratelli Coen in Arizona Junior, con David Lynch in Cuore selvaggio, per aver vinto l'Oscar con Via da Las Vegas e aver girato subito dopo tre dei più cazzuti film d'azione degli anni 90, uno dietro l'altro: The Rock, Con Air e Face/Off. E non vogliamo dimenticare Omicidio in diretta, Il ladro di orchidee e Lord of War.

The Unbearable Weight of Massive Talent sta per essere acquistato dalla Lionsgate (che è un grosso studio di Hollywood) e siamo tutti in fremente attesa della notiza che confermi il raggiungimento di un accordo tra la produzione e Nicolas Cage.