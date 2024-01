Nicolas Cage: "National Treasure 3? Varrebbe la pena girarlo"

News Cinema

Intervistato da Deadline, Nicolas Cage ha speso due parole per la saga di National Treasure, sospesa da oltre quindici anni, nonostante il buon successo di Il mistero dei templari e Il mistero delle pagine perdute. E una serie spin-off su Disney+.

Sono passati oltre quindici anni da quando Nicolas Cage ha interpretato Ben Franklin nella saga di National Treasure, che col nome italiano di Il mistero dei templari ha preso qualche tempo fa persino la strada di una serie spin-off in streaming su Disney+. Chiacchierando con Deadline della sua intera carriera, di alti e bassi, Cage ha espresso il suo parere su questa serie di avventure che riecheggia Indiana Jones e della quale un nuovo National Treasure 3 spiacerebbe a pochi, men che mai a lui. Leggi anche Il mistero dei templari, la recensione della serie di National Treasure

Nicolas Cage: "I National Treasure sono molto divertenti da fare"

Il mistero dei templari (2004) e il secondo capitolo Il mistero delle pagine perdute (2007) sono stati ottimi successi al botteghino, con incassi mondiali da 347.512.300 e 459.240.000 dollari (fonte Boxofficemojo), su budget rispettivamente di 100 e 130. Sulla carta non c'era motivo di fermare la saga di National Treasure su Ben Franklin, l'avventuriero spavaldo interpretato da Nicolas Cage, a caccia di tesori e misteri americani, in compagnia della dottoressa Abigail Chase (Diane Kruger) e Justin Bartha (Riley Poole). Grazie ai capitali Disney e al senso dello spettacolo del producer Jerry Bruckheimer, i film di Jon Turteltaub guadagnarono una certa popolarità, ma il ciclo si è fermato lì. Cage non smette di sperare che la major e Jerry diano una terza chance ai personaggi storici, visto che nel 2022 c'è stata una serie tv spin-off Il mistero dei templari (accolta tiepidamente va detto, non rinnovata), dove peraltro comparivano sia Riley sia il Peter Sadusky di Harvey Keitel. Nicolas commenta:

Quei film sono molto divertenti. Piacciono anche a me, credo che Jon Turteltaub abbia fatto un paio di classici per tutta la famiglia. Sono ancora piuttosto stupito che la Disney non abbia voluto farne un terzo. Pensavo che i film avessero portato tanta gioia al pubblico, poi l'argomento storico è di certo interessante, per tutte queste cose vale la pena andare davanti alla macchina da presa. Puoi anche essere profondo e cercare le cose più astratte, come in Al di là della vita, Pig o anche Dream Scenario, oppure puoi aprirti e fare un film che diverta un sacco di persone e magari dia alle famiglie la possibilità di svagarsi un pochino, da qualsiasi cosa stia succedendo in casa o in ufficio. Per me tutto ha lo stesso valore.