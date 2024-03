Nicolas Cage ha chiuso con i supereroi? "Sono pure cresciuto"

News Cinema

Nicolas Cage, incalzato da Deadline, ribadisce il suo amore per i fumetti ma non muore dalla voglia di interpretare un altro cinecomic. Anzi, è un po' stanco di essere visto come un nerd...

Quando si parla di attori interessati ai supereroi, con Nicolas Cage non si scherza: per lui non è mai stata questione di mode. Come molti fan sanno, Nic è un appassionato sfegatato di fumetti da tempi non sospetti, con una collezione vastissima. Si è anche legato negli anni a personaggi come Ghost Rider, doppia Superman nelle serie animate, quindi ha dato il suo contributo attivo ai cinecomic. Deadline l'ha intercettato al SXSW e gli ha domandato se abbia in cantiere nuove partecipazioni a lavori del genere: a sorpresa, Cage si è detto un po' stanco del modo in cui viene percepito... Leggi anche Arcadian: Nicolas Cage lotta con gli alieni in uno scenario post apocalittico nel trailer del film

Nicolas Cage, altri cinecomic? "Al momento non ci penso"

Nicolas Cage? Il suo nome d'arte è in parte ispirato a Luke Cage dei fumetti Marvel. Negli anni Novanta voleva essere Superman per Tim Burton (ci ha scherzato col cammeo in The Flash). Suo figlio si chiama Kal-El. È stato Johnny Blaze in Ghost Rider e Ghost Rider: Spirito di vendetta. Ha ironizzato sul genere cinecomic in Kick-Ass. Insomma, non si può dire che Nicolas non creda abbastanza nel genere cinecomic. Allo stesso tempo è anche un attore che ha sempre partecipato a film più impegnativi e fuori dal coro, ultimamente ha interpretato i particolari Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo? e il bizzarro Il talento di Mr. C. Senza contare che vinse il suo Oscar per il drammatico Via da Las Vegas, venendo nominato per Il ladro di orchidee, da una sceneggiatura di Charlie Kaufman. Con una carriera che dura da oltre quarant'anni, è un po' stanco di essere identificato solo con la sua anima nerd. Gentilmente a Deadline fa notare:

Se tornerei mai al genere cinecomic? Mai dire mai, però si parla tanto di me in questi casi. La mia collezione di fumetti diventa virale rapidamente, esponenzialmente, e sento che in un certo senso eclissa quello che leggo davvero, tipo "Il cappotto" di Gogol o Herman Hesse. È come se fossi fermo a quando avevo dodici anni, a letto con l'antistaminico, i biscotti al limone e il n. 72 dell'Incredibile Hulk. [...] Andiamo, sono cresciuto ormai. Non sono più quello lì. Non voglio dire che non apprezzo quelle cose. E sarò forse ancora aperto a interpretare qualcosa del genere, ma al momento non ci penso.