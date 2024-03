Arcadian: Nicolas Cage lotta con gli alieni in uno scenario post apocalittico nel trailer del film

News Cinema

Fra i prossimi film in cui vedremo Nicolas Cage in una situazione di pericolo c'è Arcadian, storia di un padre e dei suoi due figli in un mondo invaso dagli alieni e semidistrutto. Oggi è arrivato il trailer, in cui il disgraziato terzetto fa di tutto per sopravvivere.

Torniamo a parlare di Nicolas Cage, che continua imperterrito a fare film spaziando fra i generi. Dopo Renfield, in cui era Dracula, e Dream Scenario, commedia fantastica nella quale è appariva in sogno alle persone che lo circondavano, l’attore farà bella mostra di sé in un film di fantascienza post- apocalittica intitolato Arcadian di cui è appena stato diffuso il primo trailer. La regia è del giovane Benjamin Brewer e nel cast ci sono anche Jaeden Martell, Maxwell Jenkins e Sadie Soverall. L'uscita nelle sale USA è prevista per il prossimo 12 aprile.

Arcadian: la trama

Se nel sopracitato Renfield, Nicolas Cage era una creatura malvagia che incuteva terrore, in Arcadian è lui ad avere paura. Si ritrova infatti a vivere, insieme ai figli gemelli, su un pianeta Terra che l'uomo ha progressivamente avvelenato con l'inquinamento. Come se non bastasse, sono arrivate delle creature aliene intenzionate a sterminare i pochi sopravvissuti. Per fortuna durante il giorno si può stare tranquilli, ma di notte i mostri si palesano e allora bisogna lottare per non soccombere. Il personaggio interpretato da Cage si chiama Paul ed è padre di due ragazzi gemelli, e quando uno di loro disobbedisce agli ordini restando fuori appena dopo il tramonto, Paul non può fare altro che andarlo a cercare. L'uomo a un certo punto rimane ferito, e a tentare di salvarlo difendendosi dagli extraterrestri ci penseranno i figli.

A quanto sembra, Arcadian non è solamente un film che fa paura e una variazione sul tema di A Quiet Place. C'è infatti molta attenzione al rapporto padre-figli e fra i gemelli, che a contatto con il pericolo maturano. Arcadian, insomma, è anche un romanzo di formazione.

Arcadian: il trailer

È dal trailer che capiamo che gli alieni imperversano quando cala il buio e che puntano all'estinzione totale della razza umana. Delle malvage creatura viene mostrato qualche piccolo dettaglio, tanto che sembrano somigliare un po’ a un'iguana e un po’ a Godzilla. Sentiamo i loro orribili versi e soprattutto assistiamo a un feroce attacco ai danni di Paul e famiglia, che non hanno nemmeno il diritto di cenare in pace.