Nick Nolte e I suoi grandi film in streaming

News Cinema

Il protagonista de La sottile linea rossa e Affliction compie oggi 82 anni. Eccovi alcuni dei suoi migliori titoli in streaming.

Pur con una carriera fatta di alti e bassi e spesso frenata da una vita privata turbolenta, Nick Nolte rimane senza dubbio uno dei più importanti attori della storia del cinema americano contemporaneo. E altrettanto indubitabilmente uno dei più talentuosi. Nato a Omaha, Nebraska, nel 1940, Nolte compie oggi 82 anni e noi vogliamo rendergli omaggio con i suoi migliori film in streaming. Oltre alla solita cinquina selezionata meritano di essere assolutamente citati nella sua filmografia 48 ore (1982) di Walter Hill e Warrior (2011) di Gavin O’Connor - per cui ha ottenuto la sua terza nomination all’Oscar - che abbiamo inserito in molte altre delle nostre classifiche giornaliere. Vi assicuriamo che i titoli scelti non li faranno rimpiangere. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Nick Nolte

Il principe delle maree

Cape Fear

Affliction

La sottile linea rossa

Hulk

Il principe delle maree (1991)

Dopo più di un decennio a interpretare ruoli da duro, Barbra Streisand offre a Nolte la parte di un uomo la cui vita presente viene rovinata dai fantasmi del passato. Tratto dal bellissimo romanzo di Pat Conroy, Il principe delle maree è un melodramma scritto, diretto e interpretato con enorme competenza, che guadagna sette nomination all’Oscar tra cui quelle per il miglior film dell’anno e il miglior attore protagonista, prima per Nolte. Il lungometraggio perfetto per una serata dalle emozioni forti e dal romanticismo sfrenato. Gran bel film. Disponibile su CHILI, Apple Itunes.

Cape Fear (1991)

Remake aggiornato del classico con Robert Mitchum e Gregory Peck, il film di culto diretto da Martin Scorsese vede Nolte interpretare magistralmente la parte di un avvocato vigliacco e poco ligio al dovere che si trova a fronteggiare il pazzo criminale Robert De Niro che aveva fatto incarcerare senza averlo difeso al meglio delle sue possibilità. Cape Fear è Scorsese alla massima potenza, libero di far esplodere la sua visione di cinema in tutta la sua irruenza. Grande successo di pubblico e critica che applaude. Nel cast anche Jessica Lange e Juliette Lewis. Terrificante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Affliction (1997)

Adattamento del libro di culto di Russell Banks da parte di un Paul Schrader in stato di grazia, che ne realizza un dramma umano stilizzato e potente, ma gelido come la neve che ricopre tutto. Nolte interpreta un poliziotto che sta perdendo tutto, ossessionato da un padre violento (James Coburn da Oscar). Affliction è uno dei grandi film del decennio, doloroso e magnifico nell’esplosione dei vari drammi personali. Nolte arriva alla seconda nomination come attore protagonista. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

La sottile linea rossa (1998)

Il grande flusso di coscienza realizzato da Terrence Malick regala a Nolte ancora una volta un personaggio in chiaroscuro, un uomo che deve condurre i suoi uomini in battaglia ma non ha il coraggio necessario. Prova superba dell’attore che impreziosisce La sottile linea rossa, film di guerra come non se ne erano mai visti. Poesia e orrore, grande visione e intimismo. Tante nomination all’Oscar comprese quelle per film e regia. Orso d’Oro a Berlino. Un fiore all’occhiello nella carriera di Nolte. Nel cast anche Woody Harrelson e George Clooney. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.

Hulk (2002)

Per chiudere la panoramica sulla carriera di Nolte abbiamo scelto il cinecomic di Ang Lee poiché rappresenta un “mostro” ancora oggi non totalmente decifrabile ma assolutamente affascinante. L’attore interpreta il padre di Eric Bana/Bruce Banner, facendo in modo che Hulk diventi un film edipico, un dramma psicologico condito da grandiosi effetti speciali. Jennifer Connelly e Josh Lucas sono gli altri membri di un cast affiatato, con un finale di enorme spessore drammatico. Un film sbilanciato ma potente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.