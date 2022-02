Netflix: le anteprime di tutti i film con le star del 2022 in un trailer tutto da gustare!

News Cinema

Uscito il succosissimo trailer dei film che troveremo su Netflix nel 2022. Le prime immagini di Knives Out 2, The Gray Man e molti altri, in alcuni casi introdotte dai protagonisti, da Jason Momoa a Jamie Foxx e Charlize Theron.

Un tempo alla gloriosa Metro Goldwyn Mayer, la MGM, si diceva che c'erano "più stelle che in cielo". A giudicare dal trailer delle anteprime di tutti i film Netflix del 2022, appena uscito, si potrebbe dire altrettanto del colosso dello streaming. Da Jamie Foxx a Ryan Gosling, Jason Momoa, Charlize Theron, Ryan Reynolds, Adam Sandler, Mark Wahlberg, Jonah Hill, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Dylan McDermott, Daniel Craig e moltissimi altri, li vedrete tutti in questa presentazione che mostra alcune immagini dei film più attesi. E in alcuni casi sono proprio loro a presentare "il cinema a casa ogni sera" (senza mai dimenticare quello in sala!).

Il trailer dei film su Netflix nel 2022

Non vi spoileriamo la sorpresa e vi lasciamo scoprire cosa vi aspetta su Netflix in questo 2022, dall'action ai fantasy ai film d'animazione in un catalogo sempre più ricco.