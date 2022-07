Natalie Portman a Roma: l'attrice accompagna l'uscita in sala di Thor: Love and Thunder

News Cinema

Con la grande intelligenza ed eleganza che la contraddistingue, Natalie Portman ha incontrato la stampa italiana in hotel di Roma per parlare del nuovo film Marvel Thor: Love and Thunder.

La classe di Natalie Portman non passa certo inosservata. Elegante, intelligente e con un viso che sembra disegnato a matita, l'attrice è di passaggio da Roma per presentare il nuovo film del Marvel Cinematic Universe in cui riprende il ruolo di Jane Foster. Thor: Love and Thunder è già uscito nelle sale italiane con un ottimo debutto di 1,4 milioni di euro nel primo giorno di programmazione. Ciò che caratterizza fortemente il film è la vena umoristica che lo sceneggiatore e regista neozelandese Taika Waititi aveva usato per un cambio di registro del personaggio in Thor: Ragnarok e che prosegue in questo quarto capitolo sul Dio del Tuono. Oltre alla Portman e a Chris Hemsworth, nel cast ritornano Tessa Thompson nel ruolo di Valchiria, lo stesso Waititi che da movimenti e voce a Korg, i Guardiani della Galassia con Chris Pratt al comando e fanno il loro ingresso Christian Bale e Russell Crowe che interpretano, rispettivamente, Gorr il macellatore di Dei e Zeus.

Natalie Portman: "È importante la presenza delle supereoine, ma ancora non basta"

"Ha un senso dell'umorismo sempre rispettoso nei confronti degli altri" esordisce Natalie Portman in conferenza stampa parlando del regista. "Non ride mai a spese di qualcuno ed è sempre uno humour generoso e gentile, così come è lui nella vita. Avere questo modo di ridere è un chiaro segno di intelligenza, un modo gentile, surreale, assurdo al quale si abbinano forti emozioni". Sul set i momenti in cui era difficile restare seri si sono rivelati molti, racconta l'attrice di origine israeliana naturalizzata statunitense. "Durante le riprese continuavamo a sperimentare, provando idee diverse... è stato come girare un film sperimentale ma con un budget gigantesco". L'aspetto che più

Rispetto al suo personaggio Jane Foster che in questo film acquisisce poteri diventano Mighty Thor, l'attrice spiega che " mi piace molto che entrambe le identità devono affrontare sfide enormi che portano a grandi timori per trovare uno scopo e raggiungere l'amore. Trovo difficile rapportarmi a delle figure che sono dure e sempre toste in ogni momento. Ammiro chi possiede questa qualità, ma non è una cosa che mi appartiene. La mia Jane è più vera, più femminista, una donna che ha dubbi, paure e sfide a cui far fronte".

"È molto importante la presenza delle supereroine che oggi sono di più, ma non basta ancora" continua la Portman mentre il discorso si sposta sul ruolo della donna in un genere tendenzialmente dominato ruoli maschili. "Si sarebbe portati a dire che vedere queste figure femminili nel ruolo dell'eroe ha dell'incredibile, invece non dovremmo sorprenderci perché dovrebbe essere questa la norma. In questo film ho il piacere di avere al mio fianco il personaggio interpretato da Tessa e con lei formiamo un team tutto al femminile. È un messaggio molto importante anche per i bambini che devono potersi riconoscere in eroi e supereroi di qualunque genere, perché possano rapportarsi a questi personaggi per la loro personalità".

Era il 2011 quando usciva nei cinema Thor, un momento ancora lontano per immaginare la scia di successi e il grande riscontro che avrebbe avuto questo universo cinematografico. "Per me è stato un viaggio entusiasmante. Essere ingaggiata dieci anni fa per la parte di un astrofisica in un film di quelle dimensioni è stato davvero straordinario" ricorda la Portman. "Il fatto che mi sia stato affidato questo personaggio, ha rappresentato uno svolta, perché sappiamo che ancora adesso sono troppo poche le ragazze che scelgono di studiare scienze, matematica e ingegneria. La Marvel ha avviato un programma che possa sostenere le ragazze che vogliono studiare queste discipline negli Stati Uniti. Avere un personaggio che fosse al tempo stesso astrofisica e eroe è stata una grande esperienza". Quando Thor: Love and Thunder era in fase di riprese, l'attrice ha festeggiato in suoi 40 anni. "Trovo rivoluzionario che Taika e la Marvel abbiano avuto la fantasia di dare questo ruolo a una mamma di due bambini, ebrea, alta 160 cm, quarantenne che si trasforma in una supereoina con i capelli biondi. Devo dire che sono stata molto fortunata".

