Natale e animazione, un binomio perfetto in streaming su NOW

Su Sky e in streaming su NOW vi segnaliamo cinque film animati perfetti per le Feste: Troppo cattivi, Polar Express, Le 5 Leggende, L'apprendista Babbo Natale - Il Natale di Nicholas e Lego Movie si contenderanno l'attenzione della famiglia verso i cartoon.

Se c'è un appuntamento natalizio immancabile, è quello con l'animazione: i film animati, trattino direttamente del Natale o ne respirino i temi, sono il complemento migliore delle Festività. Abbiamo deciso di segnalarvi cinque cartoon in streaming su NOW, perfetti esempi di questo intrattenimento che scalda il cuore e trasmette i contenuti più vicini allo spirito di Natale.

Troppo cattivi

A Natale dovremmo essere tutti più buoni, si dice. Non è però semplice riuscirci, lo sappiamo noi come lo sanno gli animali antropomorfi protagonisti dello scatenato e spassoso Troppo cattivi (2022), ancora della DreamWorks Animation, per la regia di Pierre Perifel. La gang protagonista del film fa capo al lupo Mr. Wolf ed è composta anche da Mr. Piranha, Mr. Snake, Mr. Shark e Mrs. Tarantula: tutti animali alquanto cattivi, e infatti sono la banda di rapinatori più temuta in città. Quando un colpo finisce male e i cinque vengono arrestati, possono salvarsi solo in un modo: accettando il programma di rieducazione alla bontà, portato avanti dall'ambiguo professor Rupert Marmellata IV...

Non solo si ride di gusto, ma la tecnica sopraffina combina l'animazione in CGI con espressioni del viso e occhi che richiamano i disegni a mano libera. Non sottovalutate questi gaglioffi.

Polar Express

È diventato un classico di Natale, ma Polar Express (2004) di Robert Zemeckis è qualcosa in più: è in gran parte un film di animazione, ma i protagonisti sono mossi e interpretati in performance capture, tanto che Tom Hanks, già sodale di Zemeckis per Forrest Gump e Cast Away, qui incarna bei sei personaggi, di età e fattezze differenti! La tecnica esisteva già (era stata usata per esempio per il Gollum del Signore degli Anelli), ma Polar Express è entrato nel Guinness dei Primati per essere stato il primo film a usarla per tutte le scene.

Al di là dei record tecnici, la storia è basata su un libro illustrato di Chris Van Allsburg, dove un bambino che non crede a Babbo Natale viene invitato sul treno del titolo, gestito da un carismatico Capotreno: la destinazione è proprio il Polo Nord, e lungo il tragitto il piccolo e altri suoi coetanei impareranno qualcosa sull'amicizia e il coraggio...

Le 5 Leggende

Le 5 Leggende (2012) è un film della DreamWorks Animation, diretto dal Peter Ramsey che avrebbe poi firmato il premio Oscar Spider-Man Un nuovo universo. Coautore però del cartoon è in effetti Guillermo del Toro, produttore esecutivo di questo adattamento del libro omonimo di William Joyce. Non è solo una storia natalizia, bensì un racconto "plurifestivo". La storia prevede infatti che l'Uomo Nero (Pitch Black) progetti di invadere i sogni dei bambini, trasformandoli in incubi. Lo potrà contrastare solo una squadra di eroi festivi, composta da Jack Frost (spirito dell'inverno), Nicholas Nord (Babbo Natale), E. Aster Calmoniglio (il Coniglio Pasquale), Dentolina (la Fata Dentina) e Sanderson Mansnoozie (Sabbiolino). L'epica avventurosa storia prevede il recupero dei denti da latte, preziosi depositari dei ricordi d'infanzia, sequestrati dall'Uomo Nero. Spettacolare e adatto non solo al Natale.

L'apprendista Babbo Natale: Il Natale di Nicholas

Babbo Natale è sempre raffigurato piuttosto avanti con l'età, il nonno ideale. Ma questo nonno potrà mai pensare di andare in pensione? Il problema è che sostituire Babbo non è un compito per chiunque. Stando alle regole, l'erede va infatti scelto tra i bambini e deve rispondere a tre ferree regole: chiamarsi Nicholas, essere un orfano e avere il cuore puro. Il nostro Nicholas sembra il candidato ideale, se non fosse che ha poca fiducia in sé stesso e soffre tremendamente di vertigini! Per il prossimo Babbo Natale, destinato a volare sulla mitica slitta volante trainata dalle renne, questo è un bel problema. Tutto questo è raccontato in L'apprendista Babbo Natale: Il Natale di Nicholas (2010), codiretto da Luc Vinciguerra e Paulette Victor-Lifton, già dietro alla serie animata di qualche anno prima.

