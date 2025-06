Nastri d'Argento 2025: annunciati i Premi Speciali della 79ª edizione. Tra i vincitori Barbara Ronchi e Celeste Dalla Porta

News Cinema

Lunedì 16 giugno, durante l'edizione 2025 dei Nastri d'Argento, verranno attribuiti alcuni premi speciali. I riconoscimenti andranno a Berlinguer - La grande Ambizione, a Barbara Ronchi, a Celeste Dalla Porta e ad altri artisti cinematografici di talento.

Aspettando la settantanovesima edizione dei Nastri d'Argento, il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani annuncia i premi speciali di quest'anno, fra cui il Premio Nino Manfredi, che va a Barbara Ronchi, e il Nastro SIAE per la sceneggiatura, che sarà consegnato ad Andrea Segre e a Marco Pettenello per il film con Elio Germano Berlinguer - La grande Ambizione. Come sempre il SNGCI attribuisce dei riconoscimenti ai giovani attori, e lunedì 16 giugno, presso il MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, premierà Francesco Gheghi e Celeste Dalla Porta. Da segnalare anche che Rachele Potrich (Vermiglio) riceverà il Premio Graziella Bonacchi, che i Nastri d'Argento condividono con le attrici e gli attori dell'Agenzia TNA guidata da Moira Mazzantini.

Le motivazioni dei Nastri d'Argento Speciali 2025

I Premi Speciali dei Nastri d'Argento 2025 si vanno ad aggiungere ai vincitori delle cinquine (che scopriremo nel pomeriggio del 16), al Nastro dell'Anno, destinato a Diamanti di Ferzan Ozpetek, e ai due premi alla carriera, che andranno a Marco Tullio Giordana e a Cristina Comencini.

Passando alle motivazioni dei riconoscimenti speciali, la Società Italiana degli Autori ed Editori, che conferisce il Nastro SIAE per la sceneggiatura, ha voluto premiare Andrea Segre e Marco Pettenello (Berlinguer - La grande ambizione) perché: "hanno dato vita a una sceneggiatura di raro equilibrio tra intimità e storia, tra memoria personale e racconto collettivo". Il copione del film, dichiara il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi, "sa tenere insieme il rigore del racconto documentaristico e la forza evocativa del cinema narrativo, restituendo non solo un ritratto politico, ma anche umano, di una figura centrale della Storia italiana e invitando a una riflessione profonda sul Paese di ieri e di oggi".

A proposito di Barbara Ronchi, vincitrice del Premio Nino Manfredi, ecco cosa si legge nella motivazione scritta dal Direttivo del Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani e dalla famiglia Manfredi:

Un'attrice come poche nel panorama degli ultimi anni, capace di essere intensa e brillante, drammatica e irresistibilmente comica, alternando una stagione di commedia alle interpretazioni intense di film e personaggi molto diversi tra loro, dal monologo disperato di Non riattaccare con la regia di Manfredi Lucibello al ruolo dolente della madre di Familia di Francesco Costabile, alla semplicità militante della protagonista de Il treno dei bambini di Cristina Comencini, alla leggerezza della segretaria con la testa tra le nuvole nel mondo del porno di Riccardo Schicchi (in Diva Futura di Giulia Louise Steigerwalt) senza dimenticare Nonostante, diretta da Valerio Mastandrea. Un’attrice completa, capace di trasformarsi continuamente, dando vita a dramma e commedia, proprio come capitava a un attore mai dimenticato come Nino.

Abbiamo già detto che Rachele Potrich ha recitato in Vermiglio, mentre Celeste Dalla Porta viene premiata per Parthenope di Paolo Sorrentino e Francesco Gheghi per Familia di Francesco Costabile.