Nastri D'Argento 2023: Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America è il Documentario dell'Anno

News Cinema

Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani nomina Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America il miglior documentario dell'anno. Ecco i possibili finalisti delle categorie del documentari.

Il Documentario dell'Anno dell'edizione 2023 dei Nastri D'Argento è Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America di Francesco Zippel. Lo rende noto il Direttivo dei Giornalisti Cinematografici Italiani, che darà il riconoscimento al regista subito dopo il Festival di Berlino, che si svolgerà dal 16 al 26 febbraio. Nella stessa occasione, il SNGCI consegnerà i premi ai migliori documentari dedicati al racconto del Cinema del Reale e dei titoli su Cinema, Spettacolo, Cultura.

Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America: la motivazione del premio

Il Nastro D'Argento per il Documentario dell'Anno 2023 è un trofeo che premia l'eccellenza e la particolare qualità di un film "speciale", nel nostro caso un documentario. Lo scorso anno l'onore era toccato a Ennio, il film di Giuseppe Tornatore su Ennio Morricone.

Il Sindacato ha scelto Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America, come si legge nella motivazione, per "l'originalità e l’emozione che si respira fin dalla prima inquadratura del film, rinnovando con affetto e grande cura l'omaggio a un Maestro mai abbastanza celebrato con un taglio inedito, ricco delle più prestigiose testimonianze internazionali. Un racconto che esalta il valore dello sguardo innovativo e della creatività unica di Sergio Leone, un uomo nato nel cinema che del suo cinema ha reso immortali sequenze, protagonisti, musica, e immagini".

Scritto dallo stesso Francesco Zippel e presentato in concorso nella sezione Venezia Classici alla 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America è una produzione Sky Studios e Sky Italia con Leone Film Group. Il Nastro D'Argento per il Documentario dell'anno è simile al Nastro D'Argento per il film dell’anno, che andrà a La stranezza, diretto da Roberto Andò e interpretato da Toni Servillo, Ficarra e Picone.

Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

I documentari che ambiscono ai Nastri D'Argento 2023

Con il documentario dedicato a Sergio Leone, sono 55 i titoli - come sempre divisi nelle sezioni dedicate al Cinema del Reale e ai film che raccontano protagonisti ed eventi di Cinema, Spettacolo, Cultura - scelti tra i 130 documentari del 2022 proposti nei Festival più importanti, nelle rassegne specializzate e anche su reti o piattaforme televisive.

Da notare, una particolare attenzione agli anni '70, un decennio particolarmente intenso sia dal punto di vista culturale che politico. Non manca la cinquina dei giovani documentaristi esordienti che aspirano al Premio che ricorda, insieme al centro Sperimentale di Cinematografia, Valentina Pedicini, scomparsa due anni fa.

Una grande novità è una categoria dedicata al calcio e ai suoi più amati protagonisti: Roberto Mancini, Gianluca Vialli, Paolo Rossi, Gigi Riva, Kobe Bryant.

Ecco i 54 documentari fra cui il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani sceglierà i finalisti:

Cinema del Reale

Cinema, Spettacolo, Cultura

Per il Premio Valentina Pedicini

Il cerchio di Sophie Chiarello

di Kordon (Confine) di Alice Tomassini

di La timidezza delle chiome di Valentina Bertani

di Life is (not) a game di Antonio Valerio Spera

di Rosa - Il canto delle sirene di Isabella Ragonese

Il grande Calcio, Gli Eroi dello Sport