Napoli - New York: in anteprima esclusiva un video backstage del nuovo film di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino

Debutta nelle sale il 21 novembre con 01 Distribution il nuovo film di Gabriele Salvatores che vede protagonista Pierfrancesco Favino e che nasce da un soggetto firmato molti anni fa da Federico Fellini e Tullio Pinelli. Ecco il videobackstage in anteprima esclusiva di Napoli - New York.

"Mi tremavano un po' i polsi". Lo dice, nel backstage che vi presentiamo qui di seguito in anteprima esclusiva, uno che non è esattamente un novellino, uno che nel corso di una carriera lunga quarant'anni ha affrontato generi e storie molto diverse tra loro e perfino vinto un Oscar.

Lo dice Gabriele Salvatores raccontando la sua prima reazione alla proposta di portare sullo schermo un soggetto rimasto a lungo inedito scritto da Federico Fellini prima di morire, e che era stato lavorato da un altro grandissimo come Tullio Pinelli. I polsi avranno anche tremato per un po', ma Salvatores ha comunque trovato il coraggio e la chiave per lavorare su quel materiale, che in qualche modo lo riporta alle origini della sua storia personale: perché se il film si intitola Napoli - New York, proprio a Napoli, e da padre napoletano, il regista è nato 74 anni fa, e alla città partenopea è sempre stato legato, avendovi anche girato uno dei suoi film più belli e sottovalutati: Denti, tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone.

Ventunesimo lungometraggio del regista, Napoli - New York debutterà nei cinema italiani il 21 novembre, distribuito da 01 Distribution. Nell'attesa del suo arrivo in sala, vi portiamo dietro le quinte della sua lavorazione, e vi facciamo ascoltare il racconto della sua lavorazione fatto da Salvatores e dal suo cast.

Napoli - New York: il video backstage del film in anteprima esclusiva

Come avrete visto e capito, il film racconta la storia di due bambini che lasciano la Napoli del dopoguerra per andare a cercare fortuna in America, e il soggetto originale è stato rielaborato poi dallo stesso Salvatores, che firma la "nuova" sceneggiatura di questo film. Prodotto da Paco Cinematografica e Rai Cinema, Napoli - New York è interpretato da Dea Lanzaro e Antonio Guerra nel ruolo dei due bambini, ma c'è ovviamente anche Pierfrancesco Favino in un ruolo importante, quello del capitano della nave che li porta nel nuovo mondo. E ancora: Omar Benson Miller, Anna Ammirati e Anna Lucia Pierro.

Ecco trama e trailer ufficiale di Napoli - New York:

Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata mesi prima. I due bambini si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America e sbarcano in una metropoli sconosciuta, che dopo numerose peripezie, impareranno a chiamare casa.