Il Napoleone con Joaquin Phoenix per la regia di Ridley Scott non uscirà nel 2022

A dispetto di quanto ritenuto finora, un sito americano rivela che secondo una fonte affidabile il film Napoleon non correrà per i prossimi premi Oscar.

Scorrendo le ultime notizie dell'affidabile magazine americano Indiewire, scopriamo che il film biografico dell'84enne Ridley Scott sulla figura di Napoleone Bonaparte non sarà distribuito in sala o in streaming entro la fine del 2022. Non ci sono mai state comunicazioni ufficiali, ma circolava l'ipotesi il film potesse uscire a dicembre di quest'anno, in tempo utile per avere i requisiti ed essere preso in considerazione alle prossime candidature per i premi Oscar. Il sito web, grazie a una fonte vicina al regista, dà per certo che Napoleon, questo il titolo, è in fase di post-produzione e sarà distribuito in un momento non ancora stabilito del 2023.

Il progetto è in mano a Apple che lo avrà a disposizione sul proprio servizio streaming, presumibilmente non prima di avergli dato una distribuzione nelle sale cinematografiche, così come ha fatto per CODA - I segni del cuore che è risultato essere vincitore di tre premi Oscar, tra cui quello per il miglior film. Come ben sappiamo, l'attore che incarna il generale francese è Joaquin Phoenix. Accanto a lui Vanessa Kirby nel ruolo della moglie Joséphine. Con una sceneggiatura scritta da David Scarpa, già collaboratore del regista per Tutti i soldi del mondo, le riprese del film si sono svolte tra febbraio e maggio di quest'anno a Malta, nella campagna inglese e a Parigi. Qui sotto le foto rubate sul set del film che ritraggono Phoenix negli abiti di Napoleone.