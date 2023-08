Napoleon: Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby nella prima foto di Napoleone e Giuseppina innamorati

News Cinema

Empire ha pubblicato uno scatto che mostra Joaquin Phoenix/Napoleone e Vanessa Kirby/Giuseppina talmente presi l'uno dall'altra da stare a occhi chiusi. Il film di Ridley Scott esce il 23 novembre.

Uno dei film dei mesi a venire che attendiamo con trepidazione è certamente Napoleon, specialmente dopo aver visto il trailer con quell'accenno di scena di battaglia su una distesa di ghiaccio. Ora, se Ridley Scott ha girato con grande perizia gli assalti, le fughe, l'incoronazione e prima l'ascesa di Napoleone Bonaparte, il cuore pulsante del film è la relazione fra il personaggio di Joaquin Phoenix e la sua consorte Giuseppina, che ha il volto di Vanessa Kirby. È appena stata pubblicata da Empire una foto bellissima che li ritrae mostrando un'incredibile chimica fra due attori.

ll lavoro di Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby su Napoleone e Giuseppina

Vanessa Kirby e Joaquin Phoenix hanno lavorato tantissimo sul legame fra Napoleone e Giuseppina. Se Phoenix ha messo molto di sé nel personaggio, insieme alla sua collega ha cercato in ogni modo di evitare tutti i cliché del film in costume, spingendosi in "luoghi oscuri" e soprattutto aggiungendo cose che non c'erano, per sorprendersi e sorprendere l'altro. Vanessa Kirby si sentiva tranquilla insieme a Joaquin e, durante la scena del divorzio, lui ha schiaffeggiato lei. Hanno utilizzato le vere parole utilizzate dai Giuseppina e Napoleone e durante il divorzio, ma il dolore e la passione erano così forti da aver bisogno che a suggellarli fosse un gesto estremo. Riguardo al rapporto che avevano Napoleone e Giuseppina, ecco il commento di Joaquin Phoenix.

La nuova foto di Napoleon su Napoleone e Giuseppina innamorati

Napoleon arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 novembre con Eagle Pictures. Nella fotografia pubblicata da Empire si avverte la grandissima passione che c'era fra Napoleone e Giuseppina, che quasi sempre era accompagnata dal dolore. Non a caso entrambi gli attori hanno gli occhi chiusi.