Napoleon: Joaquin Phoenix e le emorroidi di Napoleone secondo Ridley Scott

C'è il mito e c'è l'umanità: Ridley Scott non è il tipo di regista che sacrifica quest'ultima alla leggenda, e ha spiegato a Empire come sulle prime in Napoleon (dal 23 novembre al cinema) fosse prevista una scena che riguardava un problema di salute cronico di Napoleone Bonaparte, interpretato da Joaquin Phoenix. La sequenza era stata prevista proprio legata alla nefasta battaglia di Waterloo, ma poi Ridley ha deciso di lasciar perdere...

Napoleon con Joaquin Phoenix, Ridley Scott ha tagliato la scena delle emorroidi

Per quanto l'idea possa far sorridere, non c'era alcuna intenzione comica nella scena di Napoleon riguardante le emorroidi del grande personaggio storico, portato sullo schermo da Joaquin Phoenix per Ridley Scott. Semmai si può parlare di un umorismo sotterraneo e un po' cattivo in stile britannico, che traspare dalle parole dell'ottantacinquenne regista. Simbolicamente, questo cedimento molto umano del Bonaparte, raccontato dai biografi, era stato associato da Scott nel film al terribile momento della battaglia di Waterloo nel 1812: la sconfitta contro l'esercito inglese, olandese e tedesco, che costò l'esilio all'Imperatore. La scena è stata poi tagliata e non la vedremo, ma ne abbiamo una descrizione fornita dallo stesso Scott:

Napoleone era un cavaliere, soffriva di emorroidi. Tipo vene varicose per il sedere, ci siamo? Io non ce le ho, ma sono molto, molto dolorose, non c'è niente da ridere. È come avere un mal di denti su per il di dietro. Non puoi farci nulla. [...] Ho fatto una scena con lui a Waterloo, seduto sul gabinetto, fuori piove, fa quel che deve fare. Si alza, guarda nel pitale e c'è sangue. Poi affronta quel giorno la battaglia, sudando di dolore per le emorroidi. David Scarpa lo sceneggiatore mi ha fatto: "Ma non è una cosa un po' indecorosa?" E io: "Magari sì, ma è accurata". Solo che poi l'abbiamo tagliata via dal film, distraeva troppo.