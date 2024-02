My Sweet Monster, tre scene in italiano dal film animato al cinema

News Cinema

Arriva in sala My Sweet Monster, fiabesco film animato russo, del quale vi presentiamo tre clip in italiano. Di cosa parla e quali sono i suoi protagonisti?

È dal 29 febbraio nelle sale italiane il film animato russo My Sweet Monster, dove si racconta di una classica principessa ribelle, Barbara, e del suo incontro / scontro con un guardiano della foresta: si tratta di una fiaba ecologica dagli stessi autori di Lo schiaccianoci e il flauto magico, un film di animazione con brevi canzoni e uno sguardo al tipico impianto favolistico che ha da sempre sostenuto questo tipo di storie. Possiamo mostrarvene, dopo il trailer italiano qui in basso, tre sequenze in italiano.



My Sweet Monster: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film in Anteprima Esclusiva - HD

My Sweet Monster, l'abito non fa il monaco, una principessa sta per scoprirlo

Protagonista di My Sweet Monster è la principessa Barbara: appena sedicenne, innamorata (per corrispondenza) di un misterioso principe Edward, è una vera ribelle, ma la sorte sta per farle vivere una strana avventura. Suo padre, il re, ha progettato e dato vita a una grande quantità di amichevoli automi (l'atmosfera del film è vagamente steampunk): il suo metodo di lavoro suscita l'attenzione del cinico postino malintenzionato Joyce, che col ricatto chiede la mano di Barbara. L'eroina fugge non appena può, imbattendosi nel monumentale Bogey, che accompagnato da un coniglio parlante ha il compito di sorvegliare la foresta...



My Sweet Monster: "Sono la principessa Barbara", clip ufficiale in italiano del Film d'animazione - HD

Sulle prime irritata da Bogey, Barbara impara a poco a poco che l'imponente mostro non solo non lo è fino in fondo, ma non è nemmeno male intenzionato: anzi, da quand'era piccolo ha ricevuto il compito di vegliare sulla foresta, un incarico datogli da Madre Natura in persona. Barbara pensava di sapere tutto, ma ora deve rivedere le sue priorità.



My Sweet Monster: "Madre Natura", clip ufficiale in italiano del Film d'animazione - HD