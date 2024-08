Mufasa: Il Re Leone, il nuovo trailer del film Disney in arrivo al cinema a Natale

News Cinema

Dalla convention D23 arriva un nuovo trailer ufficiale del prequel Mufasa: Il Re Leone. Il film Disney sarà nei cinema italiani dal 19 dicembre.

Se siete tra coloro che hanno apprezzato la versione "live-action" de Il Re Leone del 2019, trepidare è ciò che dovreste fare in questo momento. Il film era la versione fotorealistica del celebre capolavoro animato degli anni 90, con animali non in carne ed ossa, ovviamente, ma creati dagli artisti digitali con il massimo realismo possibile offerto dalla tecnologia. Il successo è stato tale che nessuno si è stupito quando è arrivata la notizia di un nuovo film ambientato nella savana.

Dopo aver conosciuto le fatiche del giovane Simba, ora torniamo indietro nel tempo per conoscere la storia di suo padre. Mufasa: Il Re Leone è un altro racconto di formazione che ci permette di viaggiare con la fantasia e scoprire il percorso intrapreso dal leone per diventare quella figura austera del primo film. Questo prequel è diretto da Barry Jenkins, premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale di Moonlight, e uscirà al cinema il 19 dicembre 2024 a distanza di 30 anni dal primo film d'animazione, proseguendo il suo percorso intergenerazionale.

Mufasa: Il Re Leone, il trailer presentato alla convention D23

Tra le varie novità che la Disney ha presentato ai propri fan al D23 Expo, ci sono anche le nuove immagini di Mufasa: Il Re Leone. Avevamo visto finora un primo trailer di poco più di un minuto di durata. Qui sotto invece, il nuovo trailer da 2 minuti e mezzo già diffuso anche in versione italiana.

Mufasa: Il Re Leone: Il Full Trailer Ufficiale Italiano del Film Disney in live action prequel de Il Re Leone - HD

Mufasa: Il Re Leone, la trama ufficiale del Film Disney

Mufasa: Il Re Leone racconta, attraverso Rafiki, la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che offrono il loro caratteristico spettacolo. Raccontata attraverso flashback, la storia presenta Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L'incontro casuale dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale.