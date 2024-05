Mrs. Doubtfire, il cast del cult con Robin Williams si riunisce 30 anni dopo: "Siamo ancora come fratelli"

News Cinema

È una reunion ad alto tasso di commozione quella che, nelle ultime ore, ha fatto il giro del web. Le star di Mrs. Doubtfire, a trent'anni dall'uscita dell'amato film di Chris Columbus, si sono incontrate a San Francisco. Gli anni passano (e la mancanza di Robin Williams si sente), ma per i tre attori il tempo sembra essersi fermato.

Ebbene sì: sono già trascorsi quasi trentuno anni da quando Daniel Hillard (Robin Williams), pur di rimanere vicino ai suoi tre figli, si trasformò nella perfetta governante inglese. Mrs. Doubtfire (1993), tratto dal romanzo Alias Madame Doubtfire di Anne Fine, è una delle commedie più famose della filmografia di Chris Columbus. E, al tempo stesso, uno dei personaggi più amati portati sullo schermo dal compianto Williams. L'affetto per la pellicola sopravvive ancora oggi e non solo da parte del pubblico, ma anche dei suoi protagonisti.

Nelle ultime ore, gli interpreti dei figli di Daniel e Miranda (Sally Field), ovvero Lisa Jakub (Lydia), Matthew Lawrence (Chris) e Mara Wilson (Nathalie) si sono incontrati a San Francisco, dov'è ambientato il film. Per celebrare la reunion hanno condiviso una serie di scatti sui rispettivi canali social, ricevendo una valanga d'amore da parte del popolo del web.

"La stessa settimana in cui sono andata a San Francisco - ha scritto Wilson nella didascalia del post - mi sono riunita con i miei fratelli 'Doubtfire'! È sempre una gioia vedere Lisa Jakub e Matthew Lawrence". L'ex volto di Lydia ha aggiunto: "Mara e Matthew si sentono ancora miei fratelli, anche 30 anni dopo aver girato 'Mrs Doubtfire'". Certo, la mancanza del grande assente si fa sentire, eccome. "Robin sarebbe fiero di voi" ha scritto un utente nella sezione commenti. Qualcun altro ha fatto eco: "Lui è lì al vostro fianco".

Com'è noto, Robin Willams fece scintille sul set della commedia. Si divertì talmente da improvvisare per la maggior parte del tempo e, qualche mese fa, Chris Columbus ha confessato di possedere ben 972 scatole di filmati di Mrs. Doubtfire, con scene tagliate e filmati dal backstage. Chissà che, un domani, questo prezioso materiale non possa trasformarsi in un docu-film per rendere omaggio ad uno degli artisti più amati di sempre.

Ad essere fuori discussione, e giustamente, è invece la possibilità di vedere un sequel della commedia. Mrs. Doubtifire ha incassato 441,53 milioni di dollari, a fronte di un budget di 25 milioni di dollari. Fu il secondo migliore incasso del 1993. Williams e Columbus discussero a lungo discusso a lungo della possibilità di realizzare un sequel e, addirittura, c'era una sceneggiatura sul piatto. La tragica scomparsa dell'attore, tuttavia, ha fatto sì che il progetto naufragasse definitivamente.

