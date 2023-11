Mrs. Doubtifre, il regista ha "972 scatole di filmati" in cui Robin Williams improvvisa: "Ecco cosa ne farò"

News Cinema

Mrs. Doubtifire compie trent'anni e il regista Chris Columbus ha affermato di avere "972 scatole di filmati" in cui il vulcanico Robin Williams improvvisa: abbastanza per celebrare l'attore con un documentario.

Difficile da credere, eppure sono già trascorsi trent'anni da quando Robin Williams conquistò generazioni di grandi e piccini nel ruolo di Daniel Hillard. Lo scapestrato padre di famiglia, pur di continuare a star vicino ai tre figli dopo la separazione dalla moglie, si trasformò in una perfetta governante: Mrs. Doubtfire. Il film (1993) è un classico a tutti gli effetti ma, a quanto pare, dietro le quinte c'è ancora moltissimo da scoprire.

Chris Columbus, regista della commedia cult, ha rilasciato un’intervista a Business Insider, svelando che il girato totale di Mrs. Doubtifire ammonta a ben 610mila metri di pellicola. Durante le riprese, Williams ha improvvisato a tal punto che, sul set, erano presenti quattro telecamere con l'esclusivo compito di seguirlo.

"Nessuno di noi sapeva cosa avrebbe detto una volta iniziato - ha aggiunto Columbus - quindi volevo che la telecamera inquadrasse gli altri attori per cogliere le loro reazioni. Per Pierce Brosnan e Sally Field è stato piuttosto difficile non uscire dal personaggio”. Le istrioniche doti dell'attore, scomparso prematuramente nel 2014, non sono certo un mistero. A quanto pare, sul set di Mrs. Doubtfire, il geniale interprete era particolarmente ispirato.

All’inizio mi ha detto: ‘Ehi boss, mi piace lavorare così, e, se per te va bene, faremo tre o quattro riprese basate sulla sceneggiatura e poi giochiamo'. Intendeva dire che voleva improvvisare. Ed è esattamente così che abbiamo girato ogni scena. Avremmo avuto esattamente quello che era scritto nel copione e poi Robin sarebbe andato oltre. Ed era davvero qualcosa che valeva la pena vedere.

Il regista, pertanto, è in possesso di una smisurata quantità di scene extra che vedono protagonista Robin Williams e che il pubblico non ha mai visto. Si tratta di materiale prezioso, che possiede un potenziale esorbitante. E Chris Columbus lo sa bene. Al punto che ha in mente di trasformare quella miniera d'oro di immagini in un documentario sulla realizzazione di Mrs. Doubtfire. E, di conseguenza, in un'apologia dello straordinario talento comico del suo protagonista

Questo è un esempio di Robin nel suo periodo migliore. Ci sono circa 972 scatole di filmati di Mrs. Doubtfire – filmati che abbiamo utilizzato nel film, scene tagliate, filmati dietro le quinte – in un magazzino da qualche parte. Vorremmo assumere un montatore che entri e lavori con tutto quel materiale. Vogliamo mostrare il processo artistico di Robin. C’è qualcosa di speciale e magico nel modo in cui svolgeva il suo lavoro, e penso che sarebbe divertente approfondirlo.

Mrs. Doubtifire, premiato con il Premio Oscar per il Miglior Trucco, ha incassato 441,53 milioni di dollari, a fronte di un budget di 25 milioni di dollari. Fu il secondo migliore incasso del 1993. Come spesso accade dopo un successo smisurato, Williams e Columbus hanno discusso a lungo della possibilità di realizzare un sequel. L'attore era restio, a patto di trovare una buona idea che potesse essere sviluppata in sceneggiatura. Il lampo di genio arrivò.

Avevamo una sceneggiatura già scritta ed è stata l'ultima volta che ho visto Robin. Sono andato a casa sua, ci siamo seduti e ne abbiamo parlato, e la sceneggiatura era davvero forte. L'unico commento di Robin è stato: 'Capo, devo indossare tanto l'abito questa volta?'. Per Robin, penso che sia stato come correre una maratona ogni giorno in cui indossava il costume di Doubtfire.

La tragica scomparsa dell'attore, tuttavia, ha fatto sì che il progetto naufragasse definitivamente. Del resto, chi altri potrebbe vestire i panni di Euphegenia Doubtfire, se non Robin Williams?