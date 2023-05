Moscerine Film Festival, vince il corto Il sirenetto, termina il festival per i registi e interpreti under 12!

News Cinema

Con la vittoria del cortometraggio "Il sirenetto" di Caterina Pallini si è conclusa a Roma la II edizione del Moscerine Film Festival, la manifestazione per i bambini e le bambine, con prodotti realizzati proprio da loro.

Domenica 7 maggio si è conclusa a Roma, al cinema Nuovo Aquila del quartiere Pigneto, la seconda edizione del Moscerine Film Festival, la manifestazione che celebra audiovisivi per bambini e bambine, dove però proprio loro firmano i cortometraggi. Sabato è arrivato, durante la premiazione ufficiale, il riconoscimento per il miglior cortometraggio, "Il sirenetto" di Caterina Pallini.

Il premio per il miglior cortometraggio, in questa seconda edizione del Moscerine Film Festival di Roma, è andato a "Il Sirenetto" di Caterina Pallini (nella foto), una fiaba d’amore in cui s'incontrano due mondi, in nome della difesa del mare. Miglior piccolo regista è risultato Angelo Bottone (anche miglior attore) per "Le disavventure di un Angelo: Alieni vs Zombie", un racconto horror sul contrasto tra reale e virtuale. Miglior idea originale è stata considerata quella alla base di "Vita da cane" di Matilde Piccolo, dove il mondo viene visto dallo sguardo del suo cagnolino Otto. Miglior attrice è stata Allegra Sireci per "Lilith e le sue figlie", mentre arriva dall'estero la migliore sceneggiatura, per il neozelandese "My Superpower" di Maxwell Willliam Andrews.

Si ironizza sulla didattica a distanza nel corto vincitore della sezione Focus Scuole, "Alice nella Dad delle Meraviglie" di Francesco Faralli, e si parla di fiabe anche in "Dottoressa Biancave", il corto di 90 secondi di Flavio Pallone proposto per la nuova sezione Young Creators.

I premi sono stati consegnati dall'attrice Margot Sikabonji e dalle due piccole presentatrici di quest'edizione, Aurora Saracino e Azzurra Dottori.

Tra i corti fuori concorso apprezzati nella giornata di venerdì, si segnalano "Carpe diem” di Scuola Vivaio - scuola media per ciechi" (rivisitazione di L’attimo fuggente), "The Kid" dell'Asperger Film Festival e "Dream of Glass" di Andrea Bancone (Festival Vision2030).

Domenica 7 maggio è stata invece animata dalla festa di chiusura a Largo Venue, con l’animazione, la replica della proiezione dei film in concorso e lo spettacolo "La maledizione dei Potter", a cura dell’Associazione Puck TeaTré.

Svariate menzioni speciali sono state assegnate dai partner culturali: Isola del Cinema, Festival del Cinema e della Legalità del Comune di Fiumicino, LaC Network, Via Condotti21, Mujeres nel cinema, Zainet, Associazione Le Moscerine, Cinema in ospedale, Istituto Cine tv Rossellini, 48h Film Project.