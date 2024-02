Moscerine Film Festival, aperto il bando per il festival del cinema realizzato da bambini e bambine [UPDATE]

News Cinema

Il Moscerine Film Festival di Roma è arrivato alla sua terza edizione: bambine e bambini sono invitati a partecipare, in quattro sezioni competitive. Il bando è aperto, il termine ultimo di consegna dei lavori è il 15 aprile.

È stato promulgato il bando per partecipare alla terza edizione del Moscerine Film Festival, che avrà luogo a maggio, come sempre presso il Nuovo Cinema Aquila, nel quartiere Pigneto a Roma. Per chi non lo sapesse, si tratta di un festival di cortometraggi proprio realizzati da bambini e bambine, non semplicemente rivolti a loro. Un evento aperto rigorosamente agli under 12 e a chi naturalmente li segue in queste lavorazioni. Le sezioni del concorso sono quattro, vediamo quali sono e da chi sarà composta la giuria.

Moscerine Film Festival, come partecipare alla terza edizione

I cortometraggi vanno inviati entro e non oltre il 15 aprile previa iscrizione gratuita sul sito ufficiale del Moscerine Film Festival, indirizzandosi in una di queste categorie: "Competitiva under 12" (corto a tema libero realizzato da concorrenti sotto i 12 anni, lunghezza massima 15 minuti, ), "Focus scuole" (corti realizzati negli istituti scolastici di massimo 15 minuti di lunghezza), "Young creator" (video girati in verticale di massimo 90 secondi), con un'apposita nuova sezione di quest'anno, "A scuola con le Moscerine", per progetti realizzati nelle scuole ma con l'associazione Moscerine.

La terza edizione del Festival si terrà nella sua casa, al Nuovo Cinema Aquila, nel quartiere Pigneto a Roma. La giuria del premio annovera anche Luciana Littizzetto, Michele Santoro, Maria Fares, Blu Yoshimi e Carlo Siliotto, con Margot Sikabonyi come di consueto a fungere da convinta e solare madrina.

"Inclusività" è una parola d'ordine non solo nelle tematiche, ma anche nella stessa fruibilità: il Festival verrà tradotto nella la lingua dei segni LIS, i percorsi dell’evento saranno realizzati attraverso la comunicazione aumentativa alternativa. In tema di diritti, il Festival ospiterà, accanto alla giuria tradizionale compostra dai bambini stessi e dai citati personaggi del mondo dello spettacolo, un'altra costituita dai pazienti degli ospedali pediatrici italiani. La piattaforma "Cinema in ospedale", gestita dal Bambin Gesù di Roma, premiererà il cortometraggio migliore. Per la prima volta Casa Oz, che segue piccoli e famiglie che affrontano la malattia, darà una menzione speciale.

Non dimentichiamo che inoltre, durante il suo svolgimento dal 2 al 5 maggio 2024, il Moscerine Film Festival terrà i consueti laboratori di educazione all’immagine rivolti a bambini e bambine dai 3 ai 12 anni, con talk a misura di più piccoli, senza tralasciare le matinée "Cinema in culla", dedicate ai piccolissimi fino a 3 anni. Come simpatica e coerente usanza, la conduzione è affidata a due bambini, a questo giro Giacomo Peirce e Sergio Penna.