Moscerine Film Festival 2025, tutti i vincitori del festival a misura dei più piccoli

Si è concluso il Moscerine Film Festival 2025: ecco tutti i cortometraggi premiati nella manifestazione per bambini e bambine, dove si presentano opere realizzate dai loro coetanei. Due i migliori corti, a pari merito.

Si è concluso il quarto apputamento col Moscerine Film Festival: l'edizione 2025, svoltasi come sempre a Roma, tra il Nuovo Cinema Aquila e il Broadway, ha premiato diversi cortometraggi realizzati dagli under 12, bambini e bambine, autori oltre che pubblico di una manifestazione che si ribadisce unica nel suo genere, promossa dall’associazione Le Moscerine, Cleverage, Tadàn Produzioni e SmileVision, con il sostegno del Ministero della Cultura, Per Chi Crea, SIAE, V Municipio Roma Capitale e 8 per Mille della Chiesa Valdese. Andiamo a leggere quali corti e quali piccoli autori e autrici hanno vinto i premi principali.

Tutti i premi del Moscerine Film Festival 2025

È felicissima Nina Baratta, direttrice artistica del Moscerine Film Festival: "Quest’anno è stato un grande successo di pubblico, tantissima la partecipazione nei due cinema coinvolti. Soprattutto è stato segnato dalla felicità dei bambini che hanno partecipato." Come è solita fare sin dall'inizio di quest'avventura, Margot Sikabonyi in qualità di madrina ha accompagnato la premiazione dei cortometraggi scelti, presentati da Federico Cervelli, Maia Graziani, Alessandro Feraco e Aria Pellisari (anche loro in target corretto d'età!).

Premio ex-aequo per il miglior cortometraggio: la storia di amicizia Luna di Kosta Grkovic (Serbia) e una condivisione di sogni e incubi in I sognatori di Marina Giuffrida. In tema di partecipazione e inclusione, il miglior corto documentario è risultato La partita di Valerio Armati, sulla quotidianità di una persona ipovedente. La migliore sceneggiatura è risultata quella di Sunny Days di Maxvell William Andrews, una storia su come superare i momenti difficili. Fabio Galloni si è rivelato come miglior attore in Back to school, mentre Petra del Tosto in Ma vatte a fa’ un tuffo e Julia Princigalli in Help me my parents became influencer sono state riconosciute pari merito migliori attrici.

Per quanto concerne gli altri riconoscimenti: Miglior idea originale va alll'animato Paper Love di Jeremi Rzadowski, che vince anche il premio Lanterna Magica. La partita di Valerio Armati ottiene il Premio Distribuzione Zalab, con menzione speciale per Pinocchia e Pinocchietta alla scoperta dello spazio di Caterina Pallini & Lida Montali. Escape room di Francesca Romana Sannibale si aggiudica il Premio Produzione di Tadàn Produzioni, mentre è Cat & Fish di Nilram Ranjbar a stringere il Premio Romics.

Migliori corti realizzati dalle scuole, premiati col Moscerino d'Oro, sono risultati C’era una volta 2.0 della Classe 2B dell’I.C. IV Novembre di Arezzo e Francesco Faralli, Sola di Shanti Epiard-Orogino e Maya Lionti, Il coraggio di osare della Bottega dei Giovani Talenti e Titta dell’I.C. Via Anagni, I.C. Via Laparelli, I.C. Simonetta Salacone di Roma.