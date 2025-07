Morto Hulk Hogan, leggenda del wrestling mai diventato davvero un divo dello spettacolo tout court

News Cinema

Addio a Hulk Hogan. Un infarto ha portato via a 71 anni uno dei simboli di quello strano incrocio tra sport e circo e soap opera che è il wrestling, straordinario interprete di un certo modo di fare spettacolo e essere americano.

Quando noialtri anziani lo vedemmo combattere sul ring contro il Rocky di Sylvester Stallone nel 1982, ancora ci non era ben chiaro chi fosse quella sorta di colosso vichingo, coi baffoni a manubrio e un’abbronzatura classicamente californiana.

Poi di lì a poco Italia 1, con il grande Dan Peterson a fare da commentatore anche in quel caso, iniziò a trasmettere il wrestling della WWF (oggi diventata la WWE) e capimmo tutti che quel signore, che a dispetto del nome d’arte che si era scelto di verde non indossava proprio nulla, era forse il simbolo numero uno di quello strano incrocio tra sport, circo, soap opera e spettacolo acrobatico che tanto diceva e dice degli Stati Uniti e della loro popolazione.

Nato Terrence Gene Bollea l’11 agosto 1953 a Augusta, in Georgia, Hulk Hogan è morto oggi a 71 anni a Clearwater, in Florida, dove risiedeva da tempo.

Dodici volte campione del mondo, Hulk Hogan era più di un wrestler, era una sorta di monumento vivente di un certo tipo di America.

Il suo debutto nel wrestling risale al 1977, e sul ring è rimasto film al 2012, quando la sua stella era già in qualche modo appannata (e non solo per la diffusione di un sex tape con la modella Heather Cole avvenuto nello stesso anno).

Al mondo del wrestling rimase legato come simbolo, promoter e commentatore, ma non era più la stessa cosa: non si aggirava più come un ossesso per il quadrato, scuotendo le corte, mettendo la mano a conchiglia dietro l’orecchio in posa scenografica per mandare in visibilio il suo pubblico, strappandosi la maglietta di dosso a mani nude e fomentandosi irresistibilmente prima di sconfiggere il suo avversario.

Nonostante i limiti e i difetti, il supporto a Donald Trump, e al netto di una serie di figure non esemplari fatte in quanto essere umano (le famigerate dichiarazioni razziste di cui si parlò molto una decina di anni fa), non si può negare che Hulk Hogan sia stato uno straordinario animale da palcoscenico, che ha funzionato tanto bene sul ring quanto in maniera zoppicante sul grande come sul piccolo schermo.

Senza esclusione di colpi, il film del 1989 che lo vedeva protagonista, non è di certo memorabile, e lo stesso vale per i successivi Cose dell’altro mondo, Missili per casa o Forza Babbo Natale, giusto per citare qualche titolo. Anche in tv le cose non sono andate tanto meglio, come ha dimostrato un reality definito tra i peggiori di tutti i tempi come Hogan Knows Best (che, tanto per citare un’altra icona scomparsa di recente, mirava invece a bissare il successo dello straordinario The Osbournes, che raccontava del grande Ozzy e della sua famiglia).

Per capire meglio Hogan, e il wrestling, e anche una certa America, molto meglio recuperare le sei puntate di Mr. McMahon, lo show Netflix che, da questi punti di vista, è davvero illuminante.

È innegabile però che da molti punti di vista Hulk Hogan sia stato un battistrada, un apripista: senza di lui, gente come Dwayne "The Rock" Johnson o Dave Bautista non sarebbero stati né i wrestler né gli attori che tutti conosciamo.