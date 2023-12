Morta suicida nella Senna l'attrice Emmanuelle Debever, accusatrice di Gérard Depardieu

News Cinema

Dopo gli sconvolgenti video con Gerard Depardieu, che decretano secondo i media la fine della carriera dell' "orco", si scopre oggi che una delle sue accusatrici, l'attrice Emmanuelle Debever, si è suicidata buttandosi nella Senna il 7 dicembre.

Lo scandalo da tempo annunciato che ha travolto uno dei più grandi attori francesi ed europei, Gérard Depardieu, ha mietuto un'altra vittima. Lo scorso 2 ottobre in una lettera a Le Figaro, Depardieu aveva raccontato la sua versione dei fatti, ma le accuse di molestie e violenze sessuali nei suoi confronti si sono moltiplicate nel tempo, fino alla diffusione di filmati audio e video inequivocabili (da riprese effettuate in Corea del Nord nel 2018) andati in onda in un documentario nel corso del programma Complément d’enquête. In seguito alla trasmission1e, la figlia Julie ha preso le distanze da lui, anche se l'attore viene ancora difeso da alcune delle donne della sua vita, tra cui l'ex moglie. Ma solo un giorno dopo il programma, l'attrice Emmanuelle Debever, una delle accusatrici di Depardieu, si è buttata nella Senna, uccidendosi, anche se la notizia è trapelata solo in seguito.

Emmanuelle Debever e i suoi rapporti con Depardieu

Non è chiaro (e pare improbabille) se ci sia un collegamento tra il suicidio di Emmanuelle Debever e il processo mediatico a quello che in Francia è stato definito "l'orco" Depardieu, L'attrice aveva lavorato con lui sul set del film storico Danton, e questo aveva scritto nel 2019 sull'esperienza, dopo aver saputo che l'attore era stato assolto da un'accusa di stupro:

Il signor Depardieu. Oggi è stato assolto dall'accusa di stupro e violenza sessuale. No comment. In Danton di Wajda io interpretavo Louison, la giovanissima moglie di Danton. Il mostro sacro si è permesso parecchie cose durante le riprese... approfittando dell'intimità di una carrozza, faceva scivolare la sua grossa zampa sotto le mie gonne, per sentirmi meglio a quel che diceva... Io non lo lasciavo fare.

Forse si è trattato solo di una tragica coincidenza, ma per quanto riguarda il bulimico ed erotomane Depardieu, fino ad oggi ritenuto un intoccabile, vedremo se la giustizia gli chiederà conto delle sue azioni o se verrà semplicemente emarginato e dimenticato da cinema e tv.

(nella foto, Emmanuelle Debever in Danton, 1983)