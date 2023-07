Gérard Depardieu: una nuova e circostanziata accusa di pesanti molestie per l'intoccabile attore

News Cinema

Di nuovo sulle prime pagine dei giornali l'attore Gérard Depardieu: ad accusarlo di pesanti molestie un'assistente alla regia, che ha raccontato alla radio il suo incubo sul set di un telefilm e perché non l'ha denunciato.

Torniamo a parlare delle accuse di comportamenti inappropriati, dalla violenza sessuale vera e propria alle pesanti molestie, di cui è accusata la star del cinema francese Gérard Depardieu, uomo noto non solo per l'indubbio talento, ma anche per i forti appetiti, la bulimia, le amicizie pericolose, l'amore per il vino e gli impressionanti scoppi d'ira. Alle 13 donne che lo hanno già accusato, ma non denunciato (l'unica ad averlo fatto è l'attrice Charlotte Arnaud) per paura di ritorsioni data la sproporzione tra la fama dell'attore e la loro carriera agli inizi, si è aggiunta un'assistente alla regia, dicendo di aver subito un tentativo di stupro da lui sul set di una serie tv e che ha raccontato il suo incubo nell'avere a che fare con Depardieu alla radio France Inter.

Le accuse di Léa a Gérard Depardieu

La donna che si è aggiunta alla lunga serie di accusatrici di Gérard Depardieu per molestie sessuali si chiama Léa (nome scelto per preservare il suo anonimato), un'assistente alla regia, che racconta cosa è successo nel 2015, quando aveva 27 anni, e malauguratamente la preparazione di una scena l'ha costretta a restare sola con l'attore, sul set di una serie (probabilmente Mata-Hari, ndr). Non era la prima volta che questa ragazza aveva a che fare con Depardieu, che temeva molto, ma avendo come ha raccontato bisogno di lavorare, accettò. La volta precedente, ha raccontato, lui le aveva fatto degli apprezzamenti a sfondo sessuale davanti a tutta la troupe e aveva allungato le mani per toccarle il sedere e le cosce. La seconda volta, però, quando le venne chiesto di trattenerlo in una stanza perché non entri in scena durante una ripresa difficile, se l'è cavata, come ha raccontato, per il rotto della cuffia e solo per il fatto che lui è molto corpulento: "Si è abbassato i pantaloni e mi ha mostrato il sesso. Mi è preso veramente il panico. Sono scappata come ho potuto, ma mi ha ripresa nel corridoio e mi ha bloccato contro il muro. La sua pancia bloccava tutto, quindi non ha potuto fare niente, ma non appena sono riuscita a riprendere fiato sono scappata e mi sono rinchiusa in un'altra stanza". Dopo aver assistito a tutte le testimonianze contro Depardieu, si è decisa a parlare, "perché altri aiuto regista, maschi o femmine, non subiscano la stessa cosa". Se non lo denunciò è perché, ha detto, "non ci pensai nemmeno, era impossibile. E anche oggi è impensabile". E che non si tratti di una paura infondata lo prova il caso di Charlotte Arnaud, che ha denunciato l'attore per averla stuprata due volte, il 7 e il 13 agosto 2018 e da allora, dice, la sua vita "è un inferno". Quando denunciò, Arnaud disse: "Tutti sanno che si comporta così durante le riprese, nessuno si sorprende. C'è un'omertà enorme e ci sono persone che permettono che tutto questo accada. Tutte queste persone che hanno potere nutrono il mostro". Da parte sua, Depardieu ha sempre smentito tutte le accuse.

