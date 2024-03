Morbius, Michael Keaton ammette di non aver capito le scene post-credits

News Cinema

Gli universe possono essere un po' contorti, guardando un po' troppo avanti: in un podcast Michael Keaton, che sta per tornare con Beetlejuice 2, ha ammesso di aver recitato nei panni di Avvoltoio le scene post-credits di Morbius... senza averci capito granché.

Se avete visto Morbius, comprese le scene post-credits, dovreste ricordare un incontro del protagonista interpretato da Jared Leto con l'Avvoltoio portato sullo schermo da Michael Keaton, già antagonista del Peter Parker / Tom Holland in Spider-Man Homecoming: quali erano i piani della Sony? Il Marvel Cinematic Universe e il Sony's Spider-Man Universe avrebbero continuato a intrecciarsi? Ebbene, se avete questi dubbi, non chiedete a Michael Keaton di chiarirveli, perché nel podcast Happy.Sad.Confused ha affermato di non averci capito nulla... ma di essersi fidato. Leggi anche Oscar 2024, Danny DeVito e Schwarzenegger 'sfidano' Michael Keaton: "Entrambi abbiamo provato ad uccidere Batman"

Michael Keaton e le scene post-credits di Morbius: "Ho detto okay, hanno detto okay..."

Michael Keaton è pronto a tornare in Beetlejuice 2, nelle sale americane a settembre, però non sembra altrettanto pronto a tornare come Avvoltoio della Marvel, nonostante fosse ricomparso nelle scene post-credits di Morbius, dopo la ribalta di Spider-Man: Homecoming. Avvoltoio si presentava a Morbius e lo invitava a un'alleanza, suggerendo che ci fosse Spider-Man dietro alla sua apparizione in quell'universo. C'era forse un piano per impostare i Sinistri Sei nel Sony's Spider-Man Universe? Probabile, ma chissà se dopo i problemi incontrati da Madame Web tutti i piani saranno rispettati. Di certo, Keaton non sembra essere stato ricontattato, e d'altronde ammette che era già abbastanza confuso allora, così come i fan, che hanno cercato di spiegarsi diverse incongruenze. Michael l'ha presa con filosofia: ci aveva capito qualcosa?

No, non ne ho idea. Niente. Zero. Cioè, loro dissero "Okay" e nemmeno loro sapevano davvero spiegarlo. Mi dissero: "Guarda, lascia che te lo spieghiamo" e io risposi: "Io davvero non so di cosa state parlando, non so nemmeno chi sono queste persone", e loro. "Okay, te lo spieghiamo", ma era complicato perché ovviamente loro erano già proiettati verso i film futuri. Alla fine dissero: "Ecco altro lavoro per te, ecco cosa succederà in questa scena". E allora io: "Okay, ci sono, proviamoci."