Moonage Daydream: il trailer del documentario su David Bowie, al cinema a settembre!

News Cinema

Uscirà in America solo in IMAX il documentario Moonage Daydream, che ricostruisce la vita e la carriera del leggendario David Bowie. Ecco il trailer del film che sarà nei nostri cinema dal 26 settembre.

Sembra ancora incredibile, per chi ci è cresciuto e l'ha amato come straordinaria icona musicale e cinematografica, ma David Bowie ci ha lasciato già da sei anni, quando ne aveva solo 69. Benvenuta dunque ogni occasione di celebrarlo e raccontare chi è stato, nella sua purtroppo breve vita, il Duca Bianco. Stavolta lo fa il documentario Moonage Daydream, che in America uscirà soltanto nelle sale del circuito IMAX e di cui vi mostriamo il trailer.

Moonage Daydream

Moonage Daydream racconta la vita e la carriera di David Bowie con materiali inediti, pezzi delle sue performance e attraverso la sua stessa voce in interviste d'archivio. Scritto, diretto e prodotto da Brett Morgen, che ha all'attivo The Kid Stays in The Picture su Robert Evans e Cobain: Montage of Heck, è stato presentato al festival di Cannes di quest'anno. Il titolo è quello di una canzone di Bowie dall'album "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", del 1971. Potremo vedere Moonage Daydream al cinema, a partire dal 26 settembre.