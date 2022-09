Mona Lisa and the Blood Moon: il trailer italiano ufficiale del film di Ana Lily Amirpur

News Cinema

A un anno e spicci dalla sua presentazione al Festival di Venezia 2021, debutta nelle sale italiane il 30 settembre con Lucky Red l'opera terza della regista di A Girl Walks Home Alone at Night e The Bad Batch, strana fiaba soprannaturale e notturna.

Arriva un po' a sopresa nei cinema italiani distribuito da Lucky Red, con data d'uscita fissata per il 30 settembre, Mona Lisa and the Blood Moon, opera terza da regista della Ana Lily Amirpour che aveva già diretto film di culto come A Girl Walks Home Alone at Night e The Bad Batch.

Presentato in concorso un anno e spicci fa al Festival di Venezia del 2021, Mona Lisa and the Blood Moon è una strana fiaba soprannaturale e notturna, contemporanea e pop, che celebra gli outsider, e che racconta la storia di una misteriosa ragazza dotata di insoliti e pericolosi poteri che scappa dal manicomio in cui è stata rinchiusa e arriva a New Orleans, cercando di sopravvivere e di fuggire, un'eclissi tinge la luna di sangue.

Nei panni di questa protagonista c'è la giovane attrice coreana Jun Jong-seo, già vista, indimenticabile, nello splendido Burning. Al suo fianco un cast insolito e intrigante, nel quale spiccano, in ruoli curiosi e idiosincratici Kate Hudson, Craig Robinson ed Ed Skrein.

Qui di seguito potete vedere il trailer italiano ufficiale di Mona Lisa and the Blood Moon, accompagnato dalla trama ufficiale, dal poster italiano e da un commento della regista Ana Lily Amirpour.





Mona Lisa and the Blood Moon parla di una ragazza dotata di insoliti e pericolosi poteri che scappa da un manicomio e tenta di cavarsela da sola a New Orleans. Costellata di sequenze rocambolesche che si susseguono al ritmo di una musica elettrizzante tra Techno Italiana e Heavy Metal, questa pellicola all’insegna del genere fantasy avventuroso evocherà inevitabilmente memorie degli anni Ottanta e Novanta.







COMMENTO DELLA REGISTA:

Crescendo in America, ho sempre avuto la consapevolezza di essere un outsider. Venendo da un altro luogo e parlando una lingua diversa, è stato difficile ambientarmi. I film fantasy che amavo da bambina avevano la capacità di dare potere all’outsider: gli eroi che trovavo in quei film mi facevano uscire dall’ombra e alimentavano la mia ricerca di libertà personale. Nei miei film l’antagonista assoluto è il sistema, il modo in cui ci costringe ad assumere certi comportamenti, incidendo sulla visione che abbiamo gli uni degli altri e sul nostro senso di appartenenza a un luogo. Con Mona Lisa, volevo creare un nuovo tipo di eroe che affronta i problemi di una realtà moderna e distorta. Una favola-avventura per esplorare ciò che la libertà personale rappresenta all’interno di una società caotica, in cui è difficile sentirsi liberi.