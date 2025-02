Mission: Impossible - The Final Reckoning apre il Festival di Cannes 2025?

News Cinema

Nonostante la Paramount preferisca non pronunciarsi, sono in molti ad essere convinti che sarà Mission: Impossible - The Final Reckoning il film di inaugurazione del 78° Festival di Cannes, naturalmente accompagnato da Tom Cruise.

Anche se nessuno lo ha confermato e nemmeno annunciato, Mission: Impossible - The Final Reckoning potrebbe non soltanto essere presentato al prossimo Festival di Cannes, ma addirittura aprire la celeberrima manifestazione cinematografica francese, plausibilmente nella sezione Fuori Concorso. Il film che vede per l'ultima volta Tom Cruise nei panni dell'agente segreto Ethan Hunt garantirebbe al festival la giusta dose di glamour e divismo, con Mr. Cruise che torna a calpestare il red carpet del Palais des Festivals a 3 anni di distanza da Top Gun: Maverick. C'è da dire anche che M:I8 invaderà le sale il 21 maggio, e quindi durante la seconda settimana festivaliera, e quindi un passaggio in Costa Azzurra è quasi scontato, tanto più che la Paramount ha una lunga storia di collaborazioni con il Festival di Cannes.

I film che potrebbero essere presentati al Festival di Cannes 2025

Abbiamo detto che Top Gun: Maverick è stato presentato a Cannes e sappiamo che il film ha incassato 1 miliardo e 45 milioni di dollari in tutto il mondo e che è stato candidato a 6 Oscar. Ciò dimostra che il direttore del festival Thierry Fremaux ha delle ottime intuizioni: prova ne è la presenza, nell'edizione del 2024, di diversi titoli che quest'anno hanno ottenuto una o più nomination agli Academy Awards, ad esempio Anora di Sean Baker che ha vinto la Palma d'Oro. E che dire di Emilia Pérez e di The Substance? E tuttavia non sempre i film commerciali hanno avuto fortuna a Cannes: basti pensare a Indiana Jones e il Quadrante del Destino, a cui, nel 2023, non è stata riservata un'accoglienza molto calorosa da parte della critica.

Un altro titolo che potrebbe aprire il settantottesimo Festival di Cannes, o almeno così corre voce, è F1, il film di Joseph Kosinski con Brad Pitt che racconta di un ex pilota della Formula 1 che decide di tornare in pista.

Come scrive Variety, il cinema USA potrebbe essere presente sulla Croisette con diverse produzioni piuttosto ambiziose. Fra queste Highest 2 Lowest di Spike Lee, che vede protagonista Denzel Washington, oppure The Phoenician Scheme di Wes Anderson, con un super cast composto da Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Richard Ayoade, Rupert Friend, Hope Davis e Benedict Cumberbatch. Si è parlato anche di Nouvelle Vague di Richard Linklater, che narra la realizzazione di All'ultimo Respiro di Jean-Luc Godard, e di Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, con Adam Driver, Cate Blanchett, Mayim Bialik, Tom Waits e Charlotte Rampling.

Maggio è ancora lontano, quindi restiamo nel campo delle ipotesi, ma sperare si può sempre, specialmente quando si pensa a quel mattacchione di Tom Cruise appeso a grattacieli e aerei o a cavallo di motociclette che si lanciano nel vuoto.