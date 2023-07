Mission Impossible prima di un autunno a tutta velocità per Eagle Pictures

News Cinema

Tom Cruise che si butta con la moto da una montagna per lasciare spazio all'action di Gran Turismo e molto altro. A Ciné 2023, Eagle Pictures presenta le novità in distribuzione nei prossimi mesi, da Sony a Paramount. Ce le racconta Roberto Proia.

L'azione la fa da padrona nelle novità presentate da Eagle Pictures per i prossimi mesi. Presto in sala, il 12 luglio, l'evento dell'estate, Mission Impossible Dead Reckoning parte uno, dopo l'incredibile presentazione a Roma in anteprima mondiale con Tom Cruise. Con anche in distribuzione i titoli Paramount e quelli Sony, fra Marvel e Gran Turismo.

Abbiamo parlato del mercato cinematografico e dei titoli più attesi del listino Eagle Pictures con Roberto Proia, Executive Director Theatrical Distribution and Productions.