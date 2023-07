Mission Impossible Dead Reckoning parte uno: la lucida follia di Tom Cruise raccontata da Simon Pegg

News Cinema

Prima espero informatico poi da anni promosso sul campo nelle avventure accanto a Ethan Hunt e colleghi nella serie di Mission impossible. Pochi meglio di Simon Pegg possono parlarci della follia di Tom Cruise nelle scene d'azione. E lo ha fatto in questa video intervista.

Da oltre quindici anni è accanto a lui, spesso sullo sfondo, o in collegamento audio mentre controlla per aiutarlo delle telecamere di sorveglianza. Ma Simon Pegg è ormai sul terreno, come agente al fianco di Ethan Hunt aka Tom Cruise nelle avventure della saga di Mission Impossible. In questo settimo capitolo, Dead Reckoning parte uno, anche lui si aggira in mezzo mondo - in Italia a Venezia e a Roma - per salvare il mondo da una nuova minaccia. Non è più solo il comico britannico, ma fa sempre più parte della famiglia della IMF, gli agenti sempre più legati e spesso soli, ma guidati da un ideale.

Chi meglio di Simon Pegg (Benji) quindi, può parlarci delle scene d'azione realmente girate, senza controfigura, da Tom Cruise. È (lucida) follia? Ce lo racconta in questa video intervista.