Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: il video del folle stunt di Tom Cruise

Ecco le immagini il dietro le quinte di quella che è stata definita "l'acrobazia più incredibile della storia del cinema". Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno arriverà al cinema a luglio 2023.

Da sempre, ma in particolare da quando dietro la macchina da presa siede il fido Christopher McQuarrie, la saga di Mission: Impossible è l'occasione per Tom Cruise di esibirsi in scene spericolate e spettacolari senza l'utilizzo di controfigure. Scene che sono spesso e volentieri diventate fonte di aneddoti incredibili e virali sulla rete. C'è da scommettere che lo stesso accadrà con il video che stiamo per mostrarvi qui di seguito, e che documenta quella che, con iperbolica furbizia pubblicitaria ma non senza fondi di verità, è stata definita "la stunt più incredibile della storia del cinema", girata a settembre 2020 in Norvegia, sul set di Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno.

Parole ulteriori per descrivere quello che state per vedere sono ridondanti, quindi largo alle immagini:



Mission: Impossible Dead Reckoning - Part 1: La stunt più incredibile della storia del cinema - HD

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno debutterà nei cinema italiani a luglio 2023 distribuito da Eagle Pictures / Paramount Pictures Italia, ed è il settimo capitolo della saga action Mission: Impossible, che vede Tom Cruise nei panni dell’intramontabile Ethan Hunt, specialista dello spionaggio ad altro rischio.

Il film, del quale ancora non sono stati rivelati dettagli di trama, è scritto e diretto da Christopher McQuarrie, che è anche produttore assieme al protagonista Tom Cruise. Oltre allo spericolato divo americano, nel cast del film ci sono anche Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Frederick Schmidt, Charles Parnell, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss.