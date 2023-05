Mission Impossible 7: Vanessa Kirby testimone delle acrobazie di Tom Cruise: "Crede di fare l'impossibile e lo fa"

News Cinema

Un conto è guardare le pericolose acrobazie di Tom Cruise al cinema, un altro è vederle di persona, come racconta Vanessa Kirby, che era sul set e ha visto l'Ethan Hunt della saga di Mission: Impossible in azione. L'attrice è nel cast di Mission: Impossible 7 Dead Reckoning - Parte 1

Al coro di voci che lodano il coraggio e l'intraprendenza di Tom Cruise, si aggiunge quella di Vanessa Kirby, sua compagna di set in Mission: Impossible 7 Dead Reckoning - Parte Uno. L'attrice, candidata all'Oscar nel 2021 e famosa per il ruolo della Principessa Margaret in The Crown, interpreta Anna Mistopolis alias la Vedova Bianca, e quando Tom ha fatto uno dei suoi salti nel vuoto, lei era presente, e quindi si è resa conto di quanto sia spericolato il suo compagno di set.

Mission: Impossible 7: Vanessa Kirby in estatica ammirazione di Tom Cruise che fa lo spericolato

Vanessa Kirby è al suo secondo film della saga con protagonista l'agente Ethan Hunt. Il primo è stato Mission: Impossible - Fallout, uscito nel 2018 e sempre diretto da Christopher McQuarrie. In Mission: Impossible 7 Dead Reckoning - Parte Uno fanno ritorno insieme a lei Simon Pegg, Ving Rhames e Rebecca Ferguson. Qualcuno li ha visti, in un'anteprima dei 20 minuti iniziali del film al Cinema.Con. Gli altri, noi compresi, dovranno aspettare l'uscita il 12 luglio. Tornando alla Kirby, ha raccontato di aver visto con i propri occhi Tom Cruise che si paracadutava giù da una scogliera in Islanda dopo essere saltato da una motocicletta. Di questa prodezza vi abbiamo mostrato le immagini diverso tempo fa e la troveremo in Mission: Impossible 8. Ecco le parole di Vanessa:

L'ha fatta più volte in un giorno, di seguito e ripetutamente in modo da permettere di essere ripreso da ogni possibile angolazione.

Se Tom Cruise era nervoso o preoccupato, ha continuato l'attrice, di certo non lo dava a vedere:

Era calmissimo. Non aveva paura. Semplicemente trovava la cosa esaltante. Il suo credere profondamente nel cinema, nelle mete che si possono raggiungere, e la passione che mette nel suo lavoro sono di grande ispirazione. In un certo senso crede davvero di poter fare l'impossibile e lo fa. Adoro far parte di questo franchise e sono felicissima di tornare.

Anche a noi fa piacere ritrovare Vanessa Kirby, attrice talentuosa e bella, anche se Tom e i suoi ardimentosi stunt non hanno rivali.