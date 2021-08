Mission: Impossible 7, rivelata la più rischiosa acrobazia di Tom Cruise?

News Cinema

Al CinemaCon è stata mostrata una featurette dedicata all'acrobazia forse più pericolosa mai tentata da Tom Cruise, sul set di Mission: Impossible 7. Ecco la descrizione.

I presenti al CinemaCon hanno avuto modo di ammirare una featurette dedicata a Mission: Impossible 7 con Tom Cruise, in arrivo in sala nel maggio 2022: il film di Christopher McQuarrie ha avuto modo ancora di porre sotto torchio il dinamismo ai limiti dell'autodistruzione del buon Tom, che come ben sappiamo vuol fare a meno della controfigura. Ricordate quando tempo fa fu fotografata dall'alto una pista in cui Cruise si stava allenando con una dirt bike a salti folli? Ebbene, stando alla descrizione della featurette, quegli allenamenti erano la base per quella che è stata definita la scena più pericolosa mai girata dall'attore americano.

Tom Cruise, Mission Impossible 7, la dirt bike e il volo