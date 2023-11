Millie Bobby Brown nel primo teaser trailer di Damsel

News Cinema

Il fantasy di Netflix che vede nel cast anche Angela Bassett e Robin Wright arriverà in streaming sulla piattaforma nel 2024. Ecco le prime immagini video di Damsel.

Divenuta una star grazie al ruolo di Eleven in Stranger Things, e poi confermatasi in quello di Enola Holmes, agguerritissima sorella minore di Sherlock nei due film che portano il suo nome, Millie Bobby Brown è inevitabilmente legata a doppio filo con Netflix: e proprio sulla piattaforma, nel corso del 2024, debutterà il un nuovo lungometraggio che la vede protagonista, il fantasy Damsel, di cui vi mostriamo di seguito il primo teaser trailer ufficiale.

A lungo rimandato a casua dello sciopero degli attori di Hollywood che si è appena concluso, Damsel vede la giovane attrice americana nel ruolo di Elodie, una devota damigella che accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

Al fianco della Brown nel film troviamo Angela Bassett (la matrigna di Elodie, Lady Bayford), Robin Wright, (la regina Isabelle), Nick Robinson (il principe Henry, promesso sposo di Elodie) e Ray Winstone (il Re).

Ecco il teaser trailer ufficiale originale di Damsel: