Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono diventati genitori adottivi di una bimba

Millie Bobby Brown annuncia insieme al marito Jake Bongiovi di aver adottato una bambina. I neogenitori sono al settimo cielo e scelgono Instagram e Agatha Christie per rendere pubblica la bellissima notizia.

A 21 anni Millie Bobby Brown è già diventata mamma: non nel senso che ha dato alla luce un bambino ma perché ha adottato, insieme al marito Jake Bongiovi, una bambina. Lei stessa ne ha dato notizia attraverso i social, affidando a Instagram un tenero messaggio. Un'ulteriore conferma è arrivata da Variety a seguito di una breve conversazione con l'addetto stampa dell'attrice. Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, giovane attore ventitreenne figlio della rockstar Jon Bon Jovi, si sono messi insieme nel 2021 e fidanzati ufficialmente nel 2023. Nel maggio del 2024 si sono sposati con una cerimonia privata.

Fa un certo effetto pensare che la piccola Undici di Stranger Things sia già mamma e moglie, ma l'ingresso nel mondo degli adulti per via del suo lavoro l'ha certamente fatta crescere prima delle sue coetanee. Quando è entrata a far parte dell'amata serie Netflix, Millie aveva solo 12 anni. I fan si sono subito innamorati del suo personaggio, che rivedranno a fine 2025 nella quinta stagione della serie. Sarà suddivisa in 3 parti, la prima delle quali arriverà nel Giorno del Ringraziamento, e quindi il 27 novembre. Per la seconda bisognerà aspettare Natale e per la terza l'ultimo dell'anno.

Il mito della giovane attrice si è consolidato nel 2020 grazie ad Enola Holmes, nel quale interpretava la sorella di Sherlock Holmes ed era affiancata da Henry Cavill e Sam Claflin. Enola Holmes 2 è arrivato nel 2022, e nell'aprile del 2026 cominceranno le riprese di Enola Holmes 3, nel quale ritroveremo, oltre a Cavill, Louis Partridge, Helena Bonham-Carter, Himesh Patel e Sharon Duncan-Brewster.

Millie Bobby Brown, il cui film d’esordio è Godzilla II - King of the Monsters (2019), ha recitato inoltre in Godzilla vs. Kong, Damsel e nel recente The Electric State dei Fratelli Russo, dividendo il set con Chris Pratt.

Ricordiamo che non troppo tempo fa Millie Bobby Brown è stata oggetto di critiche sul suo aspetto fisico. Alcuni hanno trovato i suoi look e la sua cascata di capelli biondi "eccessivi" e flamboyant. L'attrice non ha gradito i commenti e ha accusato i giornalisti di bullismo, dichiarando: "Non mi metterò in un angolo per adattarmi alle aspettative irrealistiche di chi non sopporta di vedere una ragazza diventare una donna".

Il post di Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi con il lieto annuncio:

Nel post che ha condiviso sulla sua pagina Instagram, Millie Bobby Brown ha scritto:

Questa estate abbiamo dato il benvenuto alla nostra dolce bambina, che abbiamo adottato. Siamo felicissimi di cominciare questo bellissimo nuovo capitolo della nostra vita che è fare i genitori in pace e in privato.

E poi furono tre

Con Amore,

Millie e Jake Bongiovi

Da notare che quel "e poi furono tre", traducibile anche in “e poi rimasero in tre” è - o potrebbe essere - una citazione da "Dieci piccoli indiani" di Agatha Christie, nel quale i protagonisti muoiono uno dopo l'altro e la scrittrice fa il punto sui sopravvissuti dopo ogni omicidio.